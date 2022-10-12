SUNT Food: Laura maakt van overrijpe bananen donuts en bananenbrood

Ondernemer Laura Hoogland maakt met haar bedrijf SUNT Food bananenbrood en ovengebakken donuts van bananen die anders weggegooid worden. ,,Later dit jaar openen we 's werelds eerste fabriek waar we bananen vanuit de Nederlandse havens die anders worden weggegooid tot puree verwerken.''

Hoe ben je op het idee voor SUNT gekomen?

Laura Hoogland tegen NU.nl: ,,Ik wilde graag wat doen tegen voedselverspilling. De banaan is een van de meest weggegooide fruitsoorten; meer dan de helft van de bananenoogst wordt uiteindelijk niet gebruikt. Daarnaast is het een iconische fruitsoort. Ik dacht meteen: dit is een perfect product om meer bewustwording over de impact van voedselverspilling te creëren."

,,Daarnaast viel het me op dat de bakkersindustrie vrij traditioneel is. In het bakkerijschap vinden we al jaren dezelfde dingen: croissants, kaiserbroodjes, gevulde koeken. Er is weinig verandering, zeker op het gebied van gezondheid en duurzaamheid. Ik wilde het redden van voedsel en het innoveren van het bakkersschap graag met elkaar verbinden."

Dan heb je een idee, maar nog geen bedrijf. Wat waren je vervolgstappen?

,,Het begon met een businessplan op een A4'tje. Net als veel andere ondernemers in de voedselindustrie ben ik begonnen met experimenteren in mijn eigen keuken, om te ontdekken wat ik allemaal met die geredde bananen kon. Daarnaast ben ik gaan kijken welke producten nou eigenlijk populair zijn. Zo kwam ik op bananenbrood."

,,Ook heb ik vrij snel lijntjes uitgezet bij retailers, daar was Albert Heijn er een van. Ik was nog geen twee maanden bezig toen ik daar langs mocht komen om mijn product te pitchen. Na twee weken werd ik gebeld met de vraag wanneer ik kon leveren. Ik had nog niet eens een producent. Uiteindelijk vond ik, na een paar keer afgewezen te zijn, een partner die me graag een kans wilde geven."

Ik heb nog nooit zo veel geleerd als in de afgelopen tijd. Je doet als ondernemer zo veel dingen waar je nog geen ervaring mee heb Laura Hoogland, SUNT Food

Wilde je altijd al ondernemer worden?

,,Op mijn twaalfde schreef ik al mijn eerste 'businessplan' voor een eigen bedrijf. Maar na mijn studie wilde ik graag eerst werkervaring opdoen. Na een aantal jaar had ik wel de ervaring én de ballen, dus heb ik mijn baan opgezegd en ben ik vol het ondernemerschap ingedoken."

,,Ik heb nog nooit zo veel geleerd als in de afgelopen tijd. Je doet als ondernemer zo veel dingen waar je nog geen ervaring mee hebt. Zo openen we bijvoorbeeld dit jaar een fabriek, terwijl ik dat nog nooit had gedaan. Het is compleet uit je comfortzone, dat moet je wel liggen. Maar ik vind dit juist het leukst aan ondernemen."

Wat zijn de grootste lessen die je als ondernemer hebt geleerd?

,,Dat niets gaat zoals gepland. Maar ik heb ook geleerd dat je altijd tot meer in staat bent dan je van tevoren denkt. Als ik had geweten wat me allemaal te wachten stond, dan weet ik niet of ik ook dan nog het lef had gehad om hieraan te beginnen. Er zijn al zo veel pieken, maar ook dalen voorbijgekomen. Ik brak mijn rug tijdens wintersport, we kregen te maken met de gevolgen van de coronacrisis. Gelukkig ben ik iemand die eigenlijk nooit bang is voor wat er komen gaat. Ik denk vooral: wat als het wel lukt?"

Welke plannen heb je nog voor de toekomst?

,,Later dit jaar openen we 's werelds eerste fabriek waar we bananen vanuit de Nederlandse havens die anders worden weggegooid tot puree verwerken. Niet alleen voor onze eigen producten maar ook voor andere fabrikanten die bijvoorbeeld smoothies of ijs maken. Volgend jaar gaan we uitbreiden naar Duitsland. Overal kan de bananenketen duurzamer, gezonder en socialer; ook telers moeten ervan profiteren dat er minder verspild wordt."

