Twee totaal verschillende ondernemers starten AI-bedrijf: ‘Wij wilden niet nóg zo’n AI-tool bouwen die in een la verdwijnt’

Terwijl veel AI-startups nog druk zijn met pilots en PowerPoints, draaien bij Swoep al tientallen AI-agents zelfstandig planningen voor grote bedrijven. De ondernemers achter het bedrijf verwachten dit jaar 1 miljoen euro omzet en willen de strijd aangaan met de grote bureaus: „Veel consultancy is uiteindelijk gewoon een urenfabriek.”

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Achter Swoep.ai staan twee totaal verschillende ondernemers: netwerker Jeroen Lambooij en techneut Maris van der Velden. Samen willen ze niets minder dan de manier waarop bedrijven werken fundamenteel veranderen. „Wij wilden niet nóg zo’n AI-tool bouwen die ergens in een la verdwijnt”, zegt Jeroen. „We wilden iets maken dat echt onderdeel wordt van hoe een bedrijf werkt.”



Maris was als tiener al obsessief bezig met cijfers, aandelen en algoritmes. Tijdens zijn studie finance en data science ontwikkelde hij een AI-model dat zelfstandig handelt op de Amerikaanse beurs. Het systeem trok investeerders aan en leidde uiteindelijk tot een rol bij AiCapital in Amsterdam. Maar gelukkig werd hij er niet van. „Op een gegeven moment dacht ik: ik zit alleen nog naar eentjes en nulletjes te kijken die handelen op de beurs. Voor mijn gevoel voegde dat maatschappelijk niet genoeg toe.”



Via via kwam hij in contact met Jeroen, die actief was in de sport- en marketingwereld en mede-eigenaar is van een sportfysiotherapiepraktijk. Jeroen: „Iemand zei tegen mij: er loopt hier een jongen rond die veel te slim is en waarbij mensen vooral geld ruiken. Ik snapte inhoudelijk weinig van neural networks, maar ik zag wel wat er aan tafel gebeurde.”

Het idee voor Swoep ontstond later pas, aan een ziekbed. Maris had zijn knie ernstig beschadigd tijdens het voetbal en Jeroen zocht de geblesseerde op. Tijdens die gesprekken ontstond langzaam het idee voor wat later Swoep zou worden.

“ Wij wilden niet nóg zo’n AI-tool bouwen die ergens in een la verdwijnt ” Jeroen Lambooij

Maris techniek, Jeroen commercie

De twee ondernemers bleken verrassend goed bij elkaar te passen. Maris dacht vooral technisch en in oplossingen, Jeroen zag commerciële kansen en wist complexe technologie begrijpelijk te maken voor klanten. Hun eerste gezamenlijke projecten hadden weinig met chatbots of generatieve AI te maken. Voor sportorganisaties ontwikkelden ze modellen die automatisch prestatie-analyses maakten op basis van meetgegevens van topsporters. „Een analyse waar normaal uren werk in zat, was ineens binnen een minuut klaar”, zegt Jeroen.



Daaruit ontstond een bredere consultancytak rond data en AI. Maar Maris begon zich steeds meer te ergeren aan het traditionele consultancymodel. „Veel consultancy is uiteindelijk gewoon een urenfabriek”, zegt hij. „Bedrijven betalen enorme bedragen voor dashboards, koppelingen en analyses die telkens opnieuw worden gebouwd.”



Hij wilde een systeem ontwikkelen dat zichzelf voortdurend slimmer maakt op basis van alle aanwezige bedrijfsdata. Een centraal AI-brein dat processen begrijpt, kennis bewaart en zelfstandig acties uitvoert. Dat werd Swoep.



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‘Alsof je met WhatsApp praat’

Het platform functioneert volgens de oprichters als een soort company brain: een AI-systeem dat wordt gekoppeld aan alle relevante databronnen binnen een organisatie. Medewerkers hoeven niet langer in allerlei losse systemen te zoeken, maar kunnen simpelweg vragen stellen in gewone taal. „Het moet voelen alsof je met WhatsApp praat”, zegt Jeroen. „Iedereen moet kunnen typen: geef mij een overzicht van de verkoop van vandaag.”



Volgens Maris onderscheidt Swoep zich van veel andere AI-oplossingen doordat het niet draait om losse AI-agents voor afzonderlijke processen, maar om één centrale infrastructuur die de hele organisatie begrijpt. „Veel bedrijven bouwen nu een agent voor klantenservice of planning, maar missen de onderliggende structuur”, zegt hij. „Wij hebben juist eerst dat fundament gebouwd.”

Geen brandjes blussen

Dat fundament blijkt aan te slaan. Bedrijven als Kivits Drunen en 2connect behoren inmiddels tot de klantenkring. Bij een andere grote klant wordt momenteel gewerkt aan meer dan zestig agents die de planning volledig automatiseren, van live routebewerking tot klantcontact. „Planners hoeven dan niet meer continu brandjes te blussen”, zegt Jeroen. „Zij kunnen zich richten op optimalisatie.”



Opvallend: Swoep doet dit allemaal met slechts elf medewerkers. Volgens Jeroen komt dat doordat het bedrijf intern dezelfde technologie gebruikt die het aan klanten verkoopt. Veel antwoorden, analyses en documentatie worden automatisch gegenereerd door het eigen AI-systeem. „Maris heeft een systeem gebouwd dat zelfstandig antwoorden zoekt binnen het bedrijfsbrein”, zegt hij. „Vaak hoeven wij alleen nog te controleren.”

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Grote klanten, kleine club

De groei ging snel. Twee jaar geleden trokken de oprichters nog vooral langs familiebedrijven om hun verhaal te vertellen. Inmiddels verwachten ze dit jaar ongeveer 1 miljoen euro omzet te draaien. Toch blijft het tweetal nuchter. „We hebben alles met eigen geld opgebouwd”, zegt Maris. „Er was geen enorm marketingbudget. In het begin was het vooral veel praten met ondernemers.”

Die aanpak werkte verrassend goed. Bij logistiek bedrijf Kivits Drunen wilden ze tijdens het eerste gesprek al investeren. „Dat was wel een moment waarop we dachten: oké, dit wordt serieus”, zegt Jeroen. Een ander kantelpunt kwam toen het volledige managementteam van klant 2Connect vanuit Hongkong, Roemenië en de Verenigde Staten naar Nederland vloog en daar onder meer een Swoep-workshop bijwoonde. „Toen besefte ik: we zijn de experimenteerfase voorbij”, zegt Maris.

Niet bang voor Big Tech

Ondanks de enorme aandacht voor AI maken de oprichters zich weinig zorgen over concurrentie van grote spelers. Integendeel. „Concurrentie vind ik juist prettig”, zegt Jeroen lachend. „Dan kunnen we laten zien dat wij het beter doen.”



Volgens Maris richten grote AI-platforms zich vooral op generieke toepassingen, terwijl Swoep diep geïntegreerd wordt in bestaande bedrijfsprocessen. „Wij bouwen koppelingen met systemen en processen waar standaard AI-tools niet zomaar op inspelen.” Intussen werken de ondernemers alweer aan nieuwe toepassingen, waaronder een visuele 3D-weergave van het company brain, waarbij gebruikers letterlijk door de kennis van hun organisatie kunnen navigeren.

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“ Voor mij voelt praten over AI-integraties of presenteren op events ook gewoon als een hobby ” Jeroen Lambooij Swoep.ai

80 uur per week

Onder de paraplu van hun holding New Kids in Town willen ze uiteindelijk meerdere AI-applicaties ontwikkelen, vergelijkbaar met hoe Microsoft verschillende softwareproducten bundelt. De ambities zijn groot. Er liggen plannen voor internationale uitbreiding, extra vestigingen en externe investeringen. Maris droomt van een beursgang. „Sinds mijn achttiende wil ik ooit een IPO (Initial Public Offering, red.) meemaken.”

Tot die tijd blijven de werkdagen lang. Tachtig uur per week is eerder regel dan uitzondering. Maar het voelt nauwelijks als werk. „Zodra mijn laptop opengaat en mijn koptelefoon op gaat, ben ik gewoon lekker aan het bouwen”, zegt Maris. Jeroen stemt in: „Voor mij voelt praten over AI-integraties of presenteren op events ook gewoon als een hobby. We doen vooral iets wat we echt leuk vinden.”



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