Vroeger nam ondernemer Alex van Dijk (33) genoegen met een 6, nu gaat hij voor niets minder dan een 10. Met zijn bedrijf Lifestyle 10 wil hij andere mensen inspireren om ook alles uit hun leven te halen. Dit doet hij met behulp van zijn zelfontwikkelde sport- en voedingssupplementen én de juiste mindset.

Van een magere 6 naar een Lifestyle 10: dit is hoe Alex van Dijk onderneemt

Lifestyle 10

Met zijn vrouw heeft Alex van Dijk het nog regelmatig over die ene zondagochtend, nu zo’n anderhalf jaar geleden. Hij werd wakker en opeens wist hij het: 'ik wil een eigen bedrijf en het moet Lifestyle 10 gaan heten'. Daarvoor volgde hij al een tijdje naar eigen zeggen ‘obsessief’ een aantal succesvolle ondernemers op YouTube en Instagram. Demi de Zeeuw bijvoorbeeld, van het kledingmerk BALR, of Gary Vaynerchuk, social media expert, of Ben Francis van sportmerk Gymshark. De vrijheid en de impact van het ondernemen begon hem steeds meer te trekken. Tot hij dus wakker werd met de naam van zijn bedrijf en de knoop voor zichzelf doorhakte om er voor te gaan. ,,Mijn vrouw verklaarde me voor gek, maar zag ook dat ik er meteen heilig in geloofde. Aan dat zondagochtendmoment denk ik nog vaak terug.”

Van Dijk zegde zijn baan als accountmanager in de sportmarketing op en afgelopen maart ging Lifestyle 10 officieel live. Het bedrijf richt zich op het bereiken van een gezonde levensstijl – door middel van een assortiment met eigen supplementen, voeding, kleding en tassen, op maat gemaakte voedings- en trainingsschema’s plus online coaching en motiverende video’s om de juiste rust en mindset te vinden. Dit alles om de beste versie van jezelf te worden en om je leven een 10 te geven in plaats van een een magere 6 - zoals Van Dijk ooit zelf deed.



Goed eten is de basis, maar het is lastig om daar al je voedingsstoffen uit te halen. Daarom koken we in combinatie met de supplementen om je fitter en energieker te voelen Alex van Dijk, oprichter Lifestyle 10

Niet terugkijken op een leven waar niet alles is uitgehaald

,,Op de middelbare school vond ik een 5,5 wel prima, dat was tenslotte een voldoende. Ik heb altijd fanatiek gesport en op hoog niveau gevoetbald, maar dat ging ook met ups en downs: dan weer hard trainen, dan weer wat ongezonder eten en minder vaak naar de sportschool. Dat zorgde voor een disbalans.” Tot hij in aanraking kwam met de lessen van succesvolle ondernemers op social media. Van Dijk zag dat zij hoge ambities hadden, groot dachten, keihard werkten en alleen genoegen namen met een 10. ,,Ik besefte me dat ik niet terug wil kijken op mijn leven en er dan niet alles uit heb gehaald. Nu wil ik anderen helpen om óók die stappen te zetten.”

Dat doet hij onder andere door zijn volgers op Instagram en Youtube te inspireren op het gebied van voeding. Gezond en lekker eten staat volgens Van Dijk namelijk op nummer 1 bij het bereiken van een gezonde lifestyle. Zijn vrouw Hilde laat in kookvideo’s op YouTube zien hoe je proteïnerijk bananenbrood maakt, of een gezonde ontbijtsmoothie. Ze gebruikt daarbij de Lifestyle 10-voedingssupplementen als aanvulling. Van Dijk: ,,Goed eten is de basis, maar het is lastig om daar al je voedingsstoffen uit te halen. Daarom koken we in combinatie met de supplementen om je fitter en energieker te voelen.”

Geen eiwitshakes met een chemische nasmaak

Voor de ontwikkeling van de voedingssupplementen legde Van Dijk contact met de grootste producent op dat gebied in Europa. Hij wilde een unieke voedingssupplementenlijn zonder aspartaam (kunstmatige zoetstof) of onnodige vulmiddelen. Bovendien moesten ze lekker smaken. ,,De eitwitshakes die ik hiervoor dronk, hadden altijd zo’n chemische nasmaak. Echt heel smerig.” Voor Lifestyle 10 ontwikkelde hij zelf een aantal smaken: ,,Sweet raspberry is mijn favoriet". Nu kan hij een webshop vullen met supplementen van zijn eigen merk: van proteïne- en pre-workoutpoeders tot superfoods zoals chiazaad en gojibessen.

Van Dijk is nu zo’n acht maanden onderweg, maar het pad van het ondernemerschap bleek niet zonder risico’s en obstakels. Begin 2020, drie maanden voordat Lifestyle 10 live zou gaan, kwam het coronavirus en bleek Hilde zwanger te zijn. ,,Allemaal redenen voor mijn omgeving om me te adviseren als accountmanager te blijven werken, maar dat heb ik toch niet gedaan. Ik hou wel van een uitdaging en dit was meteen de ultieme test.”



Voedingssupplementen voor je hoofd

Ondanks dat het hard werken is, lopen de zaken goed. Van Dijk is zelfs al bezig met de lancering van een tweede bedrijf in het Lifestyle 10-imperium: LifeSchool 10. ,,Dat wordt een online school met video-gastcolleges door Nederlands beste business mindsets. Deze inspirerende mensen en ondernemers vertellen over zaken die je niet leert op de traditionele scholen, maar die echt impact hebben op je leven. Een levensstijl waarbij zelfontwikkeling centraal staat, past mooi bij het totaalplaatje van een gezonde levensstijl. Net als voedingssupplementen, maar dan voor je hoofd.”