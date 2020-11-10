Brabantia investeert flink in de fabriek in Overpelt. Voor het 'koninklijke' familiebedrijf uit Valkenswaard is 2020 namelijk geen verloren jaar. De consument kocht meer afvalemmers en broodtrommels dan ooit.

Lees verder onder de advertentie

Het zijn rare tijden, zegt topman Tijn van Elderen van Brabantia tegen Eindhovens Dagblad. En dan moet je het goede nieuws ook maar vieren, vindt hij. Wat dat goede nieuws is? ,,Onze verkopen groeiden dit jaar vanaf halverwege mei met bijna 50 procent ten opzichte van vorig jaar. We kunnen de vraag gewoon niet bijbenen.”

Lees ook: Roland 'CoolCat' Kahn: over succes, zijn familiebedrijf en ja, webshops

Van Elderen, vierde generatie bestuurder, ziet een toename in verkopen over ‘de hele breedte van het assortiment’ bij de verkoper van design huishoudproducten uit Valkenswaard. Meer broodtrommels, kledingrekken, strijkplanken en ander gerei dus. Maar de grootste groei zit in de verkoop van prullenbakken. ,,Daar kennen mensen ons toch het meest van”, denkt Van Elderen.

Lees verder onder de advertentie

Kluswoede als een oorzaak van stevige groei

De topman vermoedt dat de coronacrisis wel wat met die flinke groei te maken heeft. Mensen gingen niet op vakantie. Ze zaten duimendraaiend thuis. Ze gingen zich ergeren aan die oude afvalemmer met dat brakke pedaal, een wankele strijkplank of de kapotte keukenhulp. Een kluswoede stak op.

Al ging het dit jaar sowieso al goed met familiebedrijf Brabantia, nuanceert Van Elderen. ,,Begin dit jaar kwamen we goed uit de startblokken. De eerste tien weken hadden we 13 procent groei”, zegt hij. ,,Aan het begin van de coronacrisis hadden we het wel even zwaar. Maar vanaf halverwege mei tot nu is de vraag groter dan we aankunnen.”

Brabantia investeert in distributiecentrum

En als het goed gaat, moet je investeren. Dus steekt Brabantia dit jaar 4 miljoen euro in het distributiecentrum en de fabriek in het Belgische Overpelt, net over de grens bij Luyksgestel. In die Belgische fabriek worden zowat alle afvalbakken van Brabantia gemaakt. Volgend jaar komt er nog een investering van 10 miljoen euro bovenop. Brabantia investeert in het ‘automatiseren en optimaliseren van het productieproces’.

Lees verder onder de advertentie

,,We willen op een flexibele manier aan de vraag kunnen voldoen”, zegt Van Elderen. ,,De helft van onze producten verkopen we online. Die vraag kan per dag variëren, als bijvoorbeeld een specifieke kleur in zwang komt op Instagram. We willen makkelijk kunnen wisselen in wat we maken.”

Begin dit jaar kwamen we goed uit de startblokken. De eerste tien weken hadden we 13 procent groei Brabantia-topman Tijn van Elderen

Volop vacatures bij Brabantia

De extra investeringen zijn deels het gevolg van de verhoogde vraag van dit jaar. Die vraag kan natuurlijk weer wat inzakken wanneer het coronavirus ons definitief verlaat. ,,Dat is spannend inderdaad”, zegt Van Elderen. ,,Maar we hebben er vertrouwen in dat we ons huidige productieniveau vast kunnen houden.”

Er werken ongeveer duizend mensen voor Brabantia. Zo’n driehonderd daarvan zijn actief net over de grens. Van Elderen: ,,Maar we hebben daar veel openstaande vacatures op dit moment.” In Valkenswaard werken ongeveer 110 mensen. Daar bouwt Brabantia aan een nieuw hoofdkantoor dat eind volgend jaar af moet zijn.