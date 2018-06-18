Zo voorkom je fraude met domeinnamen

Lees verder onder de advertentie

Freelancejournalist André Oerlemans baalt nog dat hij erin tuinde. Op een vrijdagmiddag kreeg hij een telefoontje van Trademark Office, 'of hij het erg vond dat iemand zijn domeinnaam, maar dan met de extensie .com, registreerde'. Vreemd, vond Oerlemans. Wie wil er nu mijn domeinnaam, daar kan je toch niets mee verkopen? ,,Toen bedacht ik dat ik weleens oplichters had ontmaskerd. Stel dat zo iemand erachter zat en op deze manier kwalijke verhalen de wereld in zou sturen. Dat kon mij schaden bij opdrachtgevers.''



Oerlemans ging daarom snel akkoord met het voorstel direct de domeinnaam met .com te registreren voor tien jaar voor de lieve som van 360 euro. Zijn vaste webhostingbedrijf vertelde hem een dag later dat het om oplichters ging en dat hij de deal ongedaan moest maken. Dat deed Oerlemans, maar of hij ervan af is weet hij nog niet.

Soortgelijke verhalen hoort Madaghi Nagessersing, advocaat bij Berntsen Mulder, dagelijks van tientallen ondernemers. ,,In het verkoopgesprek wordt misleidende informatie gegeven. Ondernemers denken dat een concurrent een domeinnaam wil registreren die vrijwel identiek is aan hun domeinnaam. Ze kunnen dat voor zijn door snel zelf die naam te laten registreren bij Trademark Office. Dat moet dan wel direct mondeling geregeld worden. Zo worden ondernemers onder druk gezet.'' Omdat de aquisitiegesprekken deels worden opgenomen, is het voor de koper lastig om eronderuit te komen. Hij kan moeilijk aantonen dat hij op het verkeerde been is gezet.



Procedure

Nagessersing onderzoekt met haar collega Jeroen Thiele de mogelijkheden om Trademark Office voor de rechter te dagen. ,,Eerder hebben we al een procedure tegen dit bedrijf gestart. Toen hebben ze de zaak geschikt en toegezegd niet meer op deze manier klanten te werven. Maar ze zijn gewoon doorgegaan. Wij vinden dat de rechter zich moet uitspreken of deze manier van aquireren rechtmatig is.''

Trademark Office ontkent iets verkeerd te doen. „Wij nemen contact op met ondernemers en vragen ze of ze zich er van bewust zijn dat anderen hun domeinnaam kunnen registreren. Als ze dat niet zijn, bieden wij aan te helpen bij de registratie. Wij zeggen niet dat een ander de domeinnaam wil registreren. Misschien is het een schrikreactie op onze vraag, dat ondernemers denken dat wij dat zeggen’’, aldus het bedrijf.



Ondernemers klagen ook over de hoge kosten. Voor een tienjarige registratie vraagt Trademark zo’n 360 euro. „De kosten zijn 29,75 per jaar. Niet belachelijk duur’’, aldus het bedrijf. Daar zet de woordvoerder van de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN) vraagtekens bij. „De domeinnaam registreren kan al voor één euro. Je hebt zo’n bedrijf ook helemaal niet nodig om een domeinnaam te registreren. Dat kun je zelf. Ons advies: laat je niet onder druk zetten.’’

Aansmeren

Trademark Office is niet het enige bedrijf waarover geklaagd wordt. Even googelen levert een lijst met bedrijven op die met misleidende informatie ondernemers domeinnamen willen aansmeren.



Bij de Fraudehelpdesk kwamen vorig jaar 1075 klachten binnen. Een op de tien ondernemers meldt (een poging tot) fraude, zegt de woordvoerder op basis van onderzoek. Dit jaar zijn er minder klachten.