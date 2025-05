Jaimy van Wijngaarden en Iris Jansen waren 19 jaar. En plots stond hun wereld op zijn kop. Iris was zwanger. Niet van één baby, maar van een tweeling. „Maar je leven hoeft dan niet over te zijn”, zeggen de twee stellig. Inmiddels hebben ze een ‘derde’ en zijn beide succesvol eigen ondernemer.

Lees verder onder de advertentie

Dat Iris Jansen vijf jaar geleden in verwachting zou raken, hadden zowel zij zelf als haar vriend nóóit zien aankomen. Iris had PCOS, dus een normale zwangerschap zou moeilijk worden. Bovendien was kinderen krijgen op zó’n jonge leeftijd ook niet wat ze voor ogen had.

Mede-eigenaar grootste webshop SUP-boards

En toen bleken er niet één, maar twee baby’s in haar buik te zitten. „We voelden een mix van paniek en blijdschap. We hadden wel de wens om jong ouders te worden. Maar dit was wel heel jong. Bovendien was ik bezig met mijn bedrijf opbouwen”, vertelt Jaimy van Wijngaarden aan het AD.

Beide Nieuwkopers woonden op dat moment nog bij hun ouders. Jaimy was mede-eigenaar van de grootste webshop van Nederland in de verkoop van SUP-boards. „Ik maakte minstens tien uur per dag, zeven dagen per week. Ik werkte mezelf letterlijk kapot. Zoals veel ondernemers dat doen, denk ik.”

Lees verder onder de advertentie

Lees ook: Simon (16) maakt sinds start winst met zijn onderneming: ‘Begin gewoon, zie maar wat ervan komt’

Onderneming en voor kinderen zorgen?

Het ondernemen zat in zijn bloed. En dat wilde hij blijven doen. Maar hoe combineer je dat met een tweeling? „Dat was in het begin best moeilijk”, geeft hij aan. En toch lukte het.

Prima te doen als je vriendin alles voor de kinderen regelt? Maar dat was dus niet het geval. „Ik werkte drie dagen in de kinderopvang en was ondertussen bezig met mijn sociale media uitbouwen”, vertelt Iris.

Lees verder onder de advertentie

Ze zit in de tuin als ze terugblikt naar vier jaar geleden. „Het was wel pittig. En we waren moe. Zayn en Noël waren hele chille baby’s, maar doordat ze te vroeg geboren waren, moesten we ze iedere drie uur wakker maken om te voeden. En doordat het er twee zijn, was je daar best even mee bezig.”

Jonge ouders/ondernemers zitten er relaxed bij

Maar nu zitten Iris en Jaimy, beiden 24 jaar, er relaxed bij in hun koophuis in Nieuwkoop. En dat terwijl ze nu met hun dochter Viënna, naast de tweeling van 4 jaar, ook nog een baby’tje hebben van 11 maanden. „Zij was overigens wel gepland”, zeggen de middelbare schoolliefdes. „Ze maakt ons gezinnetje compleet.”

Een eigen bedrijf heeft Jaimy nog steeds. En ook Iris werkt aan haar eigen onderneming. „In 2023 ben ik gestopt met mijn SUP-webshop. Het plezier was eruit. Bedrijven laten groeien vind ik het allerleukst. Nu werk ik als zelfstandige als SEO-specialist (search engine optimization, red.). Daarbij doe je er alles aan om websites zo goed mogelijk naar boven te laten komen bij zoekmachines.”

Lees verder onder de advertentie

En ook Iris zit niet stil. Afgelopen jaren bouwde ze haar TikTok en Instagram uit tot accounts met duizenden volgers. Daarnaast maakt en verkoopt ze babyreceptenboeken en is ze bezig om te starten als kinderfotograaf.

Terwijl leeftijdsgenoten druk zijn met feesten, wilde ik een gezin en bedrijf opbouwen Jaimy van Wijngaarden

Van stress geen sprake

Van stress bij de twee lijkt geen sprake. „Ja, dat is misschien best bijzonder. Terwijl leeftijdsgenoten druk zijn met feesten, wilde ik een gezin en bedrijf opbouwen”, zegt Jaimy.

Hun geheim? „Ik ben vooral minder gaan werken”, lacht Jaimy. „Toen ik een gezin kreeg, heb ik geleerd dat ik meer balans moet zoeken. Mijn kinderen hebben ervoor gezorgd dat ik mijn prioriteiten op orde heb.”

Lees verder onder de advertentie

Lees ook: Sanne (21) neemt bedrijf van haar overleden vader over: ‘Ik wil voortzetten wat hij heeft opgebouwd’

Thuiswerken met tweeling

In zijn nieuwe bedrijf heeft Jaimy geen personeel meer en werkt hij volledig vanuit huis. En ook Iris kan haar werk helemaal thuis doen. „Dat maakt het allemaal natuurlijk een heel stuk gemakkelijker”, geeft Iris toe.

In tegenstelling tot in Jaimy’s beginjaren als ondernemer, besteedt hij nu veel dingen uit. „Ik dacht dat ik alles goed zelf kon. Maar het is heel goed om dingen los te laten”, zegt hij. Iris: „Rondom mijn socials moet best veel geregeld worden. Maar nu is er een agency dat alles uit handen neemt.”

Lees verder onder de advertentie

Ik werk altijd in de ochtend en mijn vriendin meestal in de middag. We hebben de kids dan om de beurt Jaimy van Wijngaarden

„Ik werk altijd in de ochtend en mijn vriendin meestal in de middag. We hebben de kids dan om de beurt”, zegt Jaimy.

Iris en Jaimy genieten van het ouderschap, ook al zijn ze nog zo jong. „We willen graag meegeven dat je leven echt niet over is als je kinderen krijgt. Zelfs niet als het een tweeling is. Wij doen echt nog genoeg leuke dingen.”

De ondernemende ouders met hun kroost. Foto: Merel Klijzing