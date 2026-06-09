Terwijl leeftijdsgenootjes zich vervelen, zorgt Aaron Speelman voor feesten waar zij vooral welkom zijn. Gewoon in Gouda. De tiener heeft al zeven feesten op zijn naam staan. Het achtste feest staat inmiddels in de planning. Zijn ambitie: maar liefst twintig feesten organiseren.

Lees verder onder de advertentie

„Ik werd 16 en wilde mijn verjaardag niet thuis vieren. Dus ik dacht eraan om naar een kleine kroeg te gaan en wat vrienden uit te nodigen’, vertelt Aaron Speelman De Ondernemer. Hij nam contact op met een kroegbaas in Gouda. Na geen gehoor, besloot Aaron zelf de kroegbaas te benaderen. De kroegbaas sloot een deal met de 16-jarige: ‘Als je zestig mensen hier naartoe brengt, dan hoef je niks te betalen.’

“ Afgelopen zomer was ik in de volle zon sloepen aan het schoonmaken. Zo had ik een bedrag gespaard ”

Aaron had 200 euro aan drankjes afgekocht en nodigde al zijn vrienden uit. Tot zijn grote verbazing kwamen alle zestig vrienden opdagen en raakte de 40 vierkante meter snel vol. De grote behoefte aan feesten was duidelijk. ‘Als ik zestig mensen zo ver krijg, waarom zou het me niet lukken met vijfhonderd mensen?’ Met die vraag ging de jongeling aan de slag, zo ontstond het idee om op eigen houtje feesten te organiseren.

Lees ook: Met 16 shows en internationale top-dj’s op rijdende trein trekt Rens aandacht op ADE

Lees verder onder de advertentie

Sloepen schoonmaken om te starten

Aaron zijn doel? 500 bezoekers. „Ik heb geen artiest geboekt, maar er moest natuurlijk wel een DJ staan. Afgelopen zomer was ik in de volle zon sloepen aan het schoonmaken. Zo had ik een bedrag gespaard. Bij mijn eerste feest kwam ik er achter dat het afhuren van een club een flink kostenplaatje is. Als je dan geen tickets verkoopt, heb je een groot probleem. Zeker op mijn leeftijd, zo veel geld had ik niet op mijn bankrekening staan. Gelukkig vertrouwde de kroegbaas mij en hoefde ik na het feest pas het bedrag te betalen. Dat heb ik ook kunnen doen met de inkomsten.’’ Een maand later is het eerste feest een feit.

Aaron van Ruby

De feesten vinden plaats in Club Ruby. „Ik let heel erg op de veiligheid, en dat mensen het naar hun zin hebben. Elk feest zorg ik voor een andere artiest. Ik promoot de feesten via social media. Ook vraag ik aan influencers om een filmpje voor mij te maken. Met (influencer en reality tv-bekendheid, red.) Joey Ceti ben ik in gesprek.’’

Dat heeft niet direct invloed op de kaartverkoop, maar zorgt wel voor naamsbekendheid. Hij is momenteel bekend als ‘Aaron van Ruby’.

Lees verder onder de advertentie

Teleurstelling aan de deur

Aaron biedt de mogelijkheid om zowel online als aan de deur een kaart te bemachtigen. „Als je snel bent, dan kost het kaartje 7,50 euro. Daarna kan je een kaartje kopen voor 12,50 euro. Aan de deur kost een kaartje 22,50 euro.’’

“ Elk feest is keer op keer uitverkocht, ik moet mensen aan de deur teleurstellen ”

Aan het begin van de promotie verkoopt de party-ondernemer ongeveer driehonderd kaarten. In de loop naar het feest wordt druppelsgewijs een plek bemachtigd. Aan de deur worden de overige kaarten verkocht. „Elk feest is keer op keer uitverkocht, ik moet mensen aan de deur teleurstellen.’’

Lees ook: Nick, Daan en Paul droomden van een eigen nachtclub, nu toveren ze 30.000 m2 om tot ‘tijdelijke paleizen’

Lees verder onder de advertentie

Beter dan bijbaantje bij Jumbo

Aaron onderneemt in zijn eentje. Ondanks dat hij in het eerste jaar van de bovenbouw van de Havo zit, valt het goed te combineren. ,,School helpt mij eigenlijk, want op school heb ik een enorm netwerk van scholieren. Daar hangen mijn flyers ook.’’ Hij organiseert twee keer per maand een feest. ,,Ik huur de club af, inclusief barpersoneel, beveiliging en DJ. Ik ben eigenlijk verantwoordelijk voor de verkoop van de tickets.’’

Daarbij probeert Aaron ook een bedrag over te houden. „Ik bereken altijd wat een ticket moet kosten. Waarbij ik mezelf afvraag of ik het bedrag om de club te huren terugverdien. Ik zeg altijd: ‘Dit is beter dan een bijbaantje bij de Jumbo’. Even een kleine rekensom: „Als je iets van 540 kaarten verkoopt, die gemiddeld tien euro per stuk kosten, waarbij je 2.000 euro aan kosten kwijt bent, verdien je snel beter.’’

“ Het lijkt me leuk om misschien een keer in de kerk een feest te geven ”

Populariteit leidt tot chaos

Aaron: „Voor de club is een brug. Eerst kwam de hele rij op de brug te staan voor de deuren. En nu hebben we ervoor gezorgd dat mensen gecontroleerd worden voor de brug. Dat is handiger en veiliger. Dat wilde de gemeente ook.’’

Lees verder onder de advertentie

De tiener hoopt, naast Club Ruby, de feesten te organiseren op andere bijzondere plekken. „Het lijkt me leuk om misschien een keer in de kerk een feest te geven. Op deze manier kunnen er ook meer mensen naar binnen. Of in het bekende stadhuis van Gouda.’’

Aaron vindt het jammer dat mensen thuis zitten of zich op straat staan te vervelen. „Hier in Gouda hebben we veel jeugdcriminaliteit. Ik vind het belangrijk dat mensen elkaar blijven ontmoeten en elkaar leren kennen. Op een veilige en goede manier. ’’

De piepjonge ondernemer hoopt dat hij over één jaar, gezien zijn studielast, kan zeggen dat hij twintig keer een feest heeft georganiseerd.