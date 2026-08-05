Al 25.000 verkocht, op naar 300.000 blikjes Moza: Lars en Itse scoren op festivals met hun mimosa

Vier jaar geleden zaten Lars (29) en Itse (28) op een terras van een ijskoude mimosa te genieten. Zou je dat niet in blik kunnen doen? En beter? Nu zijn hun 25.000 blikjes Moza al uitverkocht.

Lars Woordes (29) (links) en Itse Hillen (28) met hun drankje Moza bij café Het Weurden in Winterswijk.

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Zelf hadden ze niet verwacht dat hun cocktaildrankje Moza zó snel zou aanslaan. De ondernemers Lars Woordes en Itse Hillen hebben hun eerste productie van 25.000 blikjes deze zomer al helemaal verkocht, schrijft de Gelderlander. Voor het plaatselijke Volksfeest in Winterswijk begint, moet een nieuwe lading gemaakt worden.

Mimosa ontstond in hotel Ritz in Parijs

Op zich is de cocktail niet nieuw. Sterker nog, hij is al ruim honderd jaar oud. Ooit ontwikkeld in het chique hotel Ritz in Parijs. Het is een mix van sinaasappelsap met een bruisende witte wijn, zoals prosecco. Vanwege de felgele kleur kreeg het de naam mimosa, vernoemd naar de bekende bloem.

“ Hoe langer we erover filosofeerden, hoe serieuzer het plan werd ” Lars Woordes Moza

Vier jaar geleden zaten de vrienden Lars en Itse op een terras te genieten van een ijskoude mimosa en bedachten dat het tof zou zijn om dit drankje in blik te kunnen produceren en dan beter dan wat ze vaak geserveerd kregen. „Van het een kwam het ander. Hoe langer we erover filosofeerden, hoe serieuzer het plan werd”, vertelt Lars.

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Drankje leent zich niet voor blik

De cocktail zoals die meestal geschonken wordt, in combinatie met prosecco, kan niet ingeblikt worden, wisten de ondernemers. Prosecco is namelijk een gistende wijnsoort, die zich niet leent voor blik. „We moesten dus op zoek naar een andere wijn, zonder koolzuur. We hebben van alles geprobeerd. Uiteindelijk kwamen we uit op een Spaanse chardonnay. In combinatie met vers sinaasappelsap, aangevuld met koolzuur, werd dat de perfecte mix die je wél in blikjes kunt verwerken.”

Wat volgde was een lange zoektocht naar een afvuller die de blikjes voor de twee jonge ondernemers wilde produceren. „In Nederland konden we die niet vinden. De ene afvuller wilde het drankje op basis van aroma’s maken, de andere wilde een heel andere verhouding van de mix. We kwamen in Spanje uit. Precies waar onze grondstoffen ook vandaan komen: sinaasappels en chardonnay.”

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Nieuwe fabriek bij Valencia

In de buurt van Valencia was net een nieuwe fabriek van het internationale bedrijf Can It gestart. Daar kregen de Winterswijkers alle ruimte om hun product te laten maken, precies zoals ze het zelf hadden bedacht: 48 procent vers geperst sinaasappelsap met 52 procent chardonnay. Het alcoholpercentage bedraagt 5,5 procent. In Oostenrijk vonden ze de juiste fabrikant voor hun smalle blikjes van 250 milliliter, die met een eigen ontwerp werden bedrukt.

“ Het ging inderdaad harder dan we hadden gedacht. We wilden pas dit najaar een tweede productie van 25.000 blikjes doen ” Itse Hillen Moza

En zo rolden dit voorjaar de eerste 25.000 blikjes van de lopende band. Het eerste blikje Moza presenteerden Lars en Itse bij café Het Weurden in hun woonplaats. „Zij waren onze eerste afnemers, maar inmiddels staat Moza ook in andere gelegenheden en festivals op de kaart.” De prijs per blikje varieert van 2,75 euro in de losse verkoop tot 5,50 euro op het terras.

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Succesvolle promotie Moza

De promotie op festivals en bij restaurants werd een succes, want de voorraad is nu al op. „Het ging inderdaad harder dan we hadden gedacht. We wilden pas dit najaar een tweede productie van 25.000 blikjes doen. Nu moeten we voor het Volksfeest een nieuwe voorraad hebben, want daar gaan we ons drankje ook flink promoten”, aldus Itse.

Voorlopig doen de twee mannen nog alles zelf: promoten, rondbrengen, de sixpacks inpakken. En dat terwijl ze allebei een fulltimebaan hebben. Lars is chief operating officer bij een modemerk, Itse is projectmanager bij een zonne-energiebedrijf. Niet zelden werken ze tot elf uur ’s avonds door.

„We wilden een nieuw merk op de markt brengen. Daar komt heel wat bij kijken. We leren er ontzettend veel van en kunnen nog veel meer leren. We zijn op zoek naar mensen met ervaring en investeerders die ons goede tips kunnen geven.” Als het tv-programma Dragons’ Den nog had bestaan, waarin startende bedrijven zich kunnen presenteren, hadden ze zeker mee willen doen om hun product te pitchen.

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Te goed van vertrouwen

Van de tegenvallers in het hele proces hebben ze inmiddels het nodige geleerd. Itse: „We waren te goed van vertrouwen. Als een leverdatum was afgesproken, gingen we ervan uit dat dat wel goed zou komen. Nu weten we dat dat niet vanzelfsprekend is en dat je er bovenop moet zitten.”

Toekomstplannen zijn er genoeg. Lars: „We willen van lokaal opschalen naar regionaal en vervolgens naar landelijk. Volgend jaar willen we de productie ophogen naar 300.000 blikjes, dan wordt de inkoop ook voordeliger. Op dit moment verdienen we er nog niet veel aan. Maar dat hoeft nu ook nog niet. Eerst maar zien dat we een gezond bedrijf opzetten.”

„Uiteindelijk is het onze droom en ons plan dat de blikjes in de supermarkt in de schappen staan, naast de Stelz en andere mixdrankjes. We maken ook plannen voor een alcoholvrije versie, een drankje met ananassmaak en een variant in een fles. Het mooiste zou zijn als we straks op een terras of in een café iemand horen zeggen: ‘Laten we een Mozaatje doen’. Dat zou geweldig zijn.”

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Dit artikel is geschreven door Tanja Kits voor de Gelderlander.