Ze zijn pas negentien jaar en krijgen al honderden bestellingen per dag. Daan Coolen en Daim van Dijk maken met hun bedrijf DDEfulfilment furore. Daim treedt in de voetsporen van zijn vader, de onlangs overleden topondernemer Erik van Dijk.

Ooit begonnen ze met het inpakken van kerstpakketten bij hun gezamenlijke bijbaantje. Dat deed een belletje bij hen rinkelen. Waarom voor een baas werken, als ze het ook zelf kunnen? Daan Coolen en Daim van Dijk vatten twee jaar geleden de koe bij de horens en gingen op onderzoek uit.

,,In eerste instantie wilden we kerstpakketten voor bedrijven gaan maken, maar daar doordat het seizoensgebonden was zagen we er geen markt in”, zo blikt Coolen terug in het AD. De Gemertenaren stuitten in hun zoektocht op ‘fulfilment’: het onderhouden van de voorraad en het verzenden van orders voor webshops. ,,Corona kwam en alle winkels moesten sluiten. Voor ons het ideale moment om hiermee aan de slag te gaan.”

Dagelijks tot 400 orders

De toen nog pubers legden contact met hun eerste klanten, vonden een pand en het balletje begon te rollen. DDEfulfilment was geboren. Van Dijk: ,,Ons bedrijf is onderverdeeld in drie takken; fulfilment, warehousing (het opslaan van goederen voor een bepaalde tijd, red.) en media. Zo hebben wij bijvoorbeeld productfoto’s mogen maken voor XXL Nutrition. Dat was gaaf om te mogen doen.”

De jonge ondernemers zijn stiekem trots op wat ze tot nu toe hebben bereikt, maar blijven vooral nuchter. Over het feit dat ze momenteel dagelijks tussen de 50 en 400 orders binnenkrijgen én moeten inpakken, zijn ze dan ook heel kalm. ,,Voor ons is het niet meer speciaal”, aldus Coolen. ,,We zijn nog niet waar we willen zijn. Daarom werken we elke dag. Dat kan soms zwaar zijn, maar je wil ook wat. We komen beiden uit een ondernemersfamilie en weten dat het opbouwen van een bedrijf niet vanzelf gaat.‘’

Twee loodsen in Gemert barsten uit voegen

Het resultaat mag er wezen; de jongens – die allebei nog een studie Vastgoed en Makelaardij volgen – maken furore met hun bedrijf. De loods in Gemert die ze nu huren, barst uit hun voegen. ,,Dit is de max. Daarom zijn we aan het kijken naar een loods die vier keer zo groot is. Zo hebben we ruimte om extra grote klanten aannemen, want nu zijn we vooral gefocust op de kleine ondernemer”, stelt Van Dijk.

Volgens Coolen is dat wat hen onderscheidt. ,,We doen alles met z’n tweeën. Achter ons zit geen klantenservice, dat maakt ons persoonlijker.”

Het zou mooi zijn om qua ondernemerschap in de voetsporen van mijn vader te treden, en in de buurt bekend te staan als een ondernemer waar je fijne zaken mee kunt doen Daim van Dijk

Voor Daim van Dijk lijkt de appel niet ver van de boom te vallen. Jarenlang zag hij hoe het moest bij familiebedrijf Van Dijk Groep, mede gerund door zijn onlangs overleden vader Erik van Dijk. ,,Uiteindelijk denk ik dat de droom om ondernemer te worden, is aangewakkerd omdat ik het van dichtbij meemaakte. Vroeger had ik dat niet per se in de gaten. Het zou mooi zijn om qua ondernemerschap in de voetsporen van mijn vader te treden, en in de buurt bekend te staan als een ondernemer waar je fijne zaken mee kunt doen. Dat heeft waarde. Maar dat alles wel vanuit mijn eigen kracht, net zoals mijn vader dat deed ten opzichte van zijn vader.”

De idealen van de Gemertenaren liggen dus hoog. Op een dag hopen ze met hun bedrijf continu 5.000 orders per dag te halen. ,,Dan hoor je bij de grote spelers in de markt, dat is de top”, aldus Van Dijk. ,,We hebben dus nog genoeg ambities.”

