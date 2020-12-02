Wat wordt de fashiontrend de komende feestdagen? Gaan we voor glitterjurken of houden we het thuis ietsje rustiger vanwege corona? Daniëlle, onlangs begonnen met online fashionshop dane.studios, besloot het haar Instagram-volgers en andere vaste klanten te vragen. Zo stelde ze de collectie samen en, schrijft Daniëlle in deze blog, ontdekte ze een toenemende vraag naar cadeaubonnen.

Lees verder onder de advertentie

Yes. Ik heb 'm, de sleutel van mijn bedrijfsruimte. Mijn dane.studios heeft een eigen plek! De drukte van Black Friday en Cyber Monday is net achter de rug, Sinterklaas, kerst en Oud & Nieuw komen er aan en ja, ik heb nú de sleutel van mijn bedrijfsruimte...

December, vorig jaar. In mijn branche was iedereen enthousiast en druk met de beste outfits voor de leukste feesten. Mooie schoenen, blinkende sieraden, glitterjurken, feestelijke tasjes, noem maar op. December, dit jaar. We weten, die grote feesten en chique diners van toen gaan er niet komen; een flinke domper. Als ondernemer in de fashionbranche vraag ik mij af wat wijsheid is. Gaan klanten glitters inkopen omdat ze thuis lekker all out willen gaan of is er meer behoefte aan een rustigere, comfortabele kerst? Worden het meer ‘veilige aankopen’ wat je zowel tijdens als na kerst feestelijk kunt dragen, wordt het uitpakken met veel meer of juist minder cadeaus?

Familie en vrienden en familie die ik spreek hebben ook nog geen idee wat ze gaan doen met kerst, net als ikzelf. Het lijkt erop dat velen wachten op de persconferentie van Mark Rutte op 8 december, en daarna keuzes gaan maken.



Lees verder onder de advertentie

Mijn december-collectie? Ik ben mijn Instagram-volgers en vaste klanten gaan vragen wat zij vooral zouden willen zien in de ‘party collectie’ van deze vreemde decembermaand'.

Omdenken. Anders denken. Juist nu. Weet je, waarom ook niet? Ik ben mijn Instagram-volgers en vaste klanten gaan betrekken bij mijn keuze voor de 'party-collectie' van dit jaar. Ik ben simpelweg gaan vragen wat zij vooral zouden willen zien in deze vreemde decembermaand. Na de ‘polls’ verzameld te hebben, waren de resultaten best verdeeld. Er is nog altijd een grote groep voor glitterjurkjes en andere feestelijke outfits, er is een groep die van plan is er juist extra comfortabel bij te gaan zitten. Ik focus op de groep die comfortabel en 'chique' met elkaar gaat combineren; denk aan een trui met een glitterbroek, outfits die je doorgaans netjes kunt dragen en feestelijk zijn met gave oorbellen en een leuke tas en een hakje.

Mijn verwachting is dat dit populair wordt omdat dit het gevoel van huiselijk én feestelijk goed weergeeft, zoals veel kerstdiners zullen worden.

Lees verder onder de advertentie

Cadeaubonnen... maar natuurlijk. Juist nu!

Wat ook opviel in de vragenronde voor mijn volgers en/of klanten: de vraag naar cadeaubonnen. Maar natuurlijk! Ik geef mijn moeder elk jaar met kerst een nieuwe Chanel-mascara, maar die gebruikt ze nu nauwelijks omdat ze thuis werkt. Die is nu voor het eerst met kerst niet op dus… met een cadeaubon kan ze hem zelf alsnog kopen, als deze een keer later in het jaar wél op is. Ik moest denken aan een goede traditie met een vriendin. Ik trakteer haar altijd op een etentje rondom kerst, wat dit jaar helaas niet kan en mag. Als ik haar ergens verder blij mee maak is het met shoppen, dat deden we ook vaak samen. Met een cadeaubon kan zij op elke gewenste tijd en plek zelf kiezen wat ze wil kopen, voor mij de zekerheid dat ze iets koopt waar ze blij van wordt. Leuk!

Aan cadeaubonnen voor dane.studios had ik om heel eerlijk te zijn nog niet gedacht, nog niet in deze opstartfaste van mijn bedrijf, maar ik ben er mee begonnen - intussen ook in kerstthema. Omdat de feestdagen zomaar 'ns niet de feestdagen zouden kunnen gaan worden zoals we ze wel zouden willen doorbrengen, kun je zo toch iets origineels cadeau geven (of krijgen) en ook na bijvoorbeeld de kerst een keuze uit mijn collectie maken.

Wat Mark Rutte op 8 december ook gaat zeggen, het is (ook) bij danestudios.nl een heerlijk drukke periode. De collectie slaat aan, het is elke keer weer leuk om alles feestelijk in te pakken, er iets persoonlijks bij te doen en er dus een echt cadeau van te maken. En dat allemaal dus inmiddels vanuit een eigen bedrijfsruimte!



Lees verder onder de advertentie

Via de Lees ook-linkjes hieronder kun je een van de andere eerdere blogs van Daniëlle lezen:

Lees ook: Hoe Daniëlle (24) een vliegende start maakte met fashionshop dane.studios

Lees ook: Online fashionshop-ondernemer Daniëlle: 'Vooral eerst inspireren, daarna verkopen'

Lees verder onder de advertentie

Lees ook: Deze keuzes moest Daniëlle (24) met haar online fashionshop opeens maken