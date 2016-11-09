Salud! Scharendijke springt van plek 97 naar plek 50 in Café top 100

Eterij Tapperij Salud! in Scharendijke is in Misset's Café Top 100 gestegen van de 97ste naar de 50ste plaats. Eigenares Gwen Nooteboom is dolblij met de grote sprong op de ranglijst.

Salud! scoorde volgens de jury vooral op de bediening. In de top honderd van 2017 staan zeven Zeeuwse café's. Vier ervan zijn op Schouwen-Duiveland te vinden. Nieuw, op plaats 72, is eetcafé Het Paard in Renesse. Dat is pas voor de tweede keer in de race en valt nu al in de prijzen. Café Zeerust in Renesse doet al wat langer mee en eindigt dit keer op de 55ste plaats. De Gekroonde Suikerbiet in Zierikzee mag zich met een notering op 9 het beste café van Zeeland noemen.

Andere Zeeuwse cafés in de lijst zijn De Drie Koningen (49) in Groede, Desafinado (80) Middelburg en De Sportvisser (88) in Yerseke.

Foto: Dirk-Jan Gjeltema