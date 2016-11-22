Vrouwelijke molenaar uit Hulshorst regelt alles zelf in eenmanszaak

Help jij je vader vandaag?' Kirsten Hoeke kan lachen om de vraag. ,,Als mijn vader hier is, hoor ik dat soms. Mijn antwoord is altijd: 'Nee, hij helpt mij vandaag'.''

Lees verder onder de advertentie

Wie: Kirsten Hoeke-van Dongen (36)Wat: molenaar Korenmolen De MaagdWaar: HulshorstSinds: 2013Grootte: eenmanszaakContact: info@molenhulshorst.nl

Kirsten is de enige vrouwelijke gediplomeerde gezelmolenaar - een volwaardig lid van het gilde. ,,Mijn vader deed de winkel en had een molenaar in dienst. Toen mijn vader last van zijn rug kreeg, heb ik de winkel overgenomen. Ik was dierenartsassistent, maar wilde ondernemen. De winkel alleen vond ik niet genoeg, dus ben ik molenaar geworden.''

Tonnen

Lees verder onder de advertentie

Per week verwerkt ze twee ton aan tarwe, spelt, rogge, mais en gerst. ,,Niet zomaar fijnmalen. Ik ben geballoteerd als molenaar, wat betekent dat je een constante kwaliteit moet malen. De kneedbaarheid, het eiwitgehalte en de rijstijd hangen allemaal af van de maling.''

Zelfvoorzienend

Ze geniet van het oude ambacht en kan er prima haar boterham mee verdienen. Kirsten doet alles zelf: opzeilen, smeren en vetten van de onderdelen, levering aan klanten en bedrijfsvoering ,,Het technische deel vind ik het minst leuk, maar het hoort erbij.''

Lees verder onder de advertentie

Vaak komen er kijkers bij de stellingmolen uit 1894, maar De Maagd is geen attractie. ,,Als je beroepsmatig maalt, kun je niet iedereen over de vloer hebben.''Ben jij een doorzetter en wil je in deze rubriek? Mail naar: regioapeldoorn@deondernemer.nl.

Gerelateerde artikelen

> Sqoop uit Enschede kiest andere aanpak dan meeste onlinemarketingbureaus> Coach Marga Petstra zet luiken open voor mensen> Pizzabakker met een houtoven