Wie met Van Oosterhout over basketbal praat, ziet een twinkeling in zijn ogen. De sportmarketeer is gek van de sport. Met sponsors en andere klanten reist hij ook graag naar de Verenigde Staten om een wedstrijd te bekijken in de NBA, het walhalla van de basketbalsport. Nou ja, reisde dus. Corona gooit natuurlijk roet in het eten van een sportclubeigenaar.

Kwakkelende club op de rails zetten

“Ik ben nu vier jaar bezig met deze club”, vertelt Van Oosterhout. ,,Burgemeester Rombouts belde me dat mijn clubje er slecht voor stond en voor ik het in de gaten had was ik eigenaar. Dat klinkt impulsief, maar ik heb wel echt een analyse gemaakt over de zakelijke kansen van dit project. Ik zag enorme mogelijkheden, maar wilde te snel. Een kwakkelende sportclub in één jaar op de rails zetten kan gewoon niet. Daar heb ik me persoonlijk in vergist.”

Toch ging het Heroes Den Bosch tot begin dit jaar voor de wind. ,,In maart stonden we er zo ontzettend goed voor,” blikt de sportondernemer terug. ,,We wonnen, er was sfeer, de merchandise verkocht geweldig… En toen lag alles op z’n gat. Dat wil niet zeggen dat we nu stilzitten. We denken hard na hoe we beter uit deze crisis kunnen komen, beter dan onze concurrenten.”

Twee jaar geleden werd Van Oosterhout samen met oud-speler Jos Frederiks eigenaar van de Bossche basketbalclub. Hij sprak indertijd van een ‘emotioneel besluit’ omdat hij zelf een verleden heeft bij de club. Volgens hem zijn de beste beslissingen in het leven een mix van passie en goede zakelijke gronden.

,,Het was een klassiek geval van ‘cirkeltje rond’, maar daarna ben ik er echt heel zakelijk mee aan de slag gegaan”, zegt Van Oosterhout. ,,Ik denk altijd na vanuit het merk. Wat kun je precies met basketbal als product? Mijn conclusie was dat basketbal veel meer dan andere sporten wordt geassocieerd met entertainment. Het is een sport met veel scores, veel sensatie en ook veel ruimte voor amusement tussen het spel door. Er is bovendien een link met lifestyle, urban, fashion en actie.”

Generatie Z bereiken

Speciale kansen ziet Van Oosterhout voor het bereiken van Generatie Z, jongeren van vijftien tot 23 jaar. ,,Veel sporten hebben het lastig bij jongeren. Die vinden het ronduit saai om naar een hele wedstrijd te kijken van voetbal, tennis, wielrennen of honkbal. Het duurt te lang en er gebeurt te weinig. Basketbal is bij deze doelgroep wereldwijd juist een van de populairste sporten. Daar liggen dus kansen.”



Foto onder: Bob van Oosterhout

Clubbegroting van 400.000 euro naar 1,5 miljoen

De ‘why’ van sportclub Heroes is: 'We entertain people by winning', aldus Van Oosterhout. ,,Dat hebben we op alle manieren vertaald. Op de muur van de kleedkamer staat ‘Better every day’ en zo zitten we ook echt in de wedstrijd: we willen niet alleen als club winnen, maar ook scoren met het beste entertainment, de beste businessclub en de beste sporthal. We hebben al veel slagen gemaakt, maar een cultuur opbouwen kost gewoon tijd. Ondanks dat we hard groeien (de clubbegroting steeg van 400.000 euro naar 1,5 miljoen, met dank aan veel sponsors, JM) zijn we er nog lang niet. We zitten hooguit op 30 procent. Ik realiseer me dat dit minimaal een vijfjarenplan is, ook vanwege corona.”

Wat doet Heroes zoal om beter te zijn dan de concurrentie? ,,Alles moet echt perfect zijn, daar bemoei ik me zelf mee tot op plintniveau. We doen extreem veel buiten de reguliere wedstrijden om: het afgelopen seizoen hadden we maar liefst vijfentwintig basketbal-gerelateerde evenementen, zoals een salestraining en een corona-proof publieksinterview van Humberto Tan in de sporthal met topondernemer Ben Mandemakers, die zich zelden laat interviewen.”

Foto onder: speler van de Heroes Den Bosch (in rood)

Wie Van Oosterhout hoort praten zou bijna vergeten dat basketbal slechts een ‘project erbij’ is naast zijn succesvolle sportmarketingbureau, dat werkt voor grote sponsors als Puma, Philips, KLM, Opel en Nationale-Nederlanden. ,,In bureau én club zit voor mij persoonlijk heel veel passie en dan kost het weinig moeite om er wat extra tijd in te steken.”

Net dat beetje extra is volgens de clubeigenaar ook de sleutel tot succes. ,,Wij leggen de lat hoog en proberen on-Nederlands goede activiteiten te organiseren, alsof het de NBA zelf is. Denk dan aan een relatietrip naar een wedstrijd van de Cleveland Cavaliers of een livestream met acht verschillende camera’s bij onze laatste thuiswedstrijd. Basketbal verdient het, want het is een geweldige sport met veel potentie. SBS6 pakte darts groot op, wie durft dat te doen met het Nederlandse basketbal?”



De ondernemerslessen van Bob van Oosterhout