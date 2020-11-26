Elektrisch rijden duurder, zeg je? ‘Alles draait om de TCO’

Bestelwagens met elektrische aandrijving zijn inmiddels een prima alternatief voor versies met verbrandingsmotoren. Niet alleen vanwege het serieuze aantal kilometers dat je tegenwoordig met zo’n bus haalt, maar ook vanwege de aantrekkelijke Total Cost of Ownership (kortweg TCO). Dankzij lagere onderhoudskosten, subsidies en fiscale voordelen klinkt de overstap aantrekkelijk, maar hoe zit dat nu precies?

Wanneer je aan het rondneuzen bent naar een nieuwe bedrijfsbus, loont het meer dan ooit de moeite om de overstap naar een volledig elektrische versie te overwegen. Niet alleen is het aanbod van goed inzetbare batterijbusjes de laatste tijd explosief gegroeid, ze passen ook uitstekend bij maatschappelijk verantwoord ondernemen en helpen bij de duurzame uitstraling van je bedrijf. Bovendien, en dat is minstens zo aantrekkelijk, kunnen ze een positief effect hebben op het bedrijfsresultaat. Vaak is het onder de streep voordeliger om een elektrische bedrijfswagen te kiezen in plaats van een vergelijkbaar model met een benzine- of dieselmotor.

Zoals gezegd: om de keuzemogelijkheden hoef je het niet meer te laten. Steeds meer automerken brengen elektrische versies van hun bestelwagens: waar zij nog niet zo lang geleden begonnen met grote bussen die zo’n 100 kilometer op één acculading haalden, zijn er inmiddels ook allerlei elektrobusjes in het zogenoemde ‘middensegment’ die meer dan 350 kilometer per laadbeurt redden. De tijd dat je op eieren van laadpaal naar laadpaal moest rijden, is dus al lang en breed voorbij.

Onder meer Volkswagen, Toyota, Fiat, Peugeot en Renault bieden elektrische bestelauto’s aan, maar Mercedes-Benz spant de kroon met maar liefst vier verschillende modellen – te weten de eVito Gesloten Bestelwagen, de eVito Tourer Long Range, de luxere EQV en de grote eSprinter. Allemaal hebben ze hun eigen specifieke doelgroep, maar net als de versies met verbrandingsmotoren bieden ze het bekende maatwerk wat betreft uitvoering en inrichting. Voor bijna elk beroep is inmiddels een passende elektrische variant te vinden.

Twee vragen

Feitelijk moet je jezelf als ondernemer twee vragen stellen wanneer je twijfelt over elektrisch rijden. Hoe veel kilometers rij je op een doorsnee werkdag (dus waar gebruik je de auto voor?) en hoe makkelijk kan ik de auto tussendoor laden? Op die manier kan je inschatten welke elektrische bus geschikt is voor jouw bedrijfsactiviteiten. Red je het – als voorbeeld – met de 137 kilometer per laadbeurt van de Mercedes eVito, of kun je beter de Long Range-versie kiezen die gemakkelijk meer dan 350 kilometer op een volgeladen accupakket haalt? Tip: je kunt het nu al checken door je huidige rijgedrag te monitoren met de EQ Ready app.

Overigens is een relatief beperkte actieradius in Nederland vrijwel geen probleem meer. Het is niet schreeuwend duur om een laadpunt aan te laten leggen bij je huis of op de zaak (de exacte kosten verschillen per geval en er gelden veelal lokale subsidies) en anders vind je vanwege de goede laadinfrastructuur in ons land wel een laadpaal in de buurt. Dan kan de bus bijvoorbeeld worden geladen tijdens je klus. Bovendien zijn er steeds meer elektrische bestelwagens met een snellaadmogelijkheid: bij de Mercedes-Benz eSprinter is twintig minuten laden aan zo’n sterk laadpunt genoeg om de accu van tien naar tachtig procent te vullen. Lees: ‘een bammetje en een bakkie’ en het werk kan weer verder.

Pak de rekenmachine

Kun je met jouw werkzaamheden uit de voeten met de actieradius van een bepaald model? Dan loont het de moeite om de rekenmachine erbij te pakken. De Nederlandse overheid wil de CO2-uitstoot van ons wagenpark verlagen en dus wordt elektrisch rijden flink gestimuleerd: zakelijke (lease-) rijders profiteren bijvoorbeeld van lagere fiscale bijtelling, maar als ondernemer kun je ook gebruik maken van allerlei andere subsidies en fiscale voordelen wanneer je de overstap naar elektrische voertuigen maakt.

De bijbehorende regelgeving is vaak niet heel eenvoudig te doorgronden, dus het is verstandig om de hulp van een expert op dit gebied in te schakelen. Veelal weet de gespecialiseerde bedrijfswagenverkoper van de hoed en de rand, dus laat je goed adviseren. Neem daarin zeker ook de energiesituatie van je pand(en) mee: zo kunnen ondernemers met zonnepanelen op het dak vaak extreem goedkoop stroom ‘tanken’, waardoor het financiële plaatje nog veel gunstiger wordt. Die investeringen heb je er verrassend snel uit.

Om je alvast op weg te helpen, lopen we hieronder even kort door de verschillende stimuleringsmaatregelen die bijdragen aan een extra interessante TCO. Daarnaast is het aantrekkelijk om eens te kijken op de website van Mercedes-Benz Vans: daar staat een aansprekend voorbeeld, gebaseerd op de situatie van een zzp'er die een eVito Gesloten Bestelwagen aanschaft.

BPM en MRB

De voordelen beginnen al bij de aanschaf: elektrisch rijden wordt op dit moment beloond met vrijstelling van de BPM (aanschafbelasting motorvoertuigen), dus ook elektrische bedrijfswagens profiteren hiervan. Dit geldt eveneens voor bedrijfswagens met een verbrandingsmotor, maar dan alleen wanneer je minimaal tien procent van de kilometers puur zakelijk rijdt. Verschil is dat je voor een elektrische (bestel)wagen ook geen motorrijtuigenbelasting (MRB) betaalt.

Bijtelling

Daarnaast maak je bij privégebruik aanspraak op verlaagde bijtelling: in 2020 is dat acht procent tot de eerste 45.000 euro van de aanschafwaarde, over elke euro boven dat bedrag betaal je 22 procent bijtelling. Bij versies met een verbrandingsmotor geldt dat hoge tarief over het hele bedrag. Per 1 januari 2021 verschuiven de grenzen overigens iets: dan geldt er een tarief van 12 procent bijtelling over de eerste 40.000 euro van de waarde van de auto, daarboven geldt wederom het normale tarief.

Aftrekposten

Wat eveneens gelijkwaardig is, is de aftrekbaarheid van alle aan de bestelwagen gerelateerde kosten, van afschrijving tot financieringskosten (inclusief leaseconstructies) en van parkeergeld tot onderhoud. Dit alles drukt de winst, waardoor belastingvoordeel ontstaat. Dit is natuurlijk afhankelijk van het voor de rechtsvorm geldende belastingtarief en de hoogte van de belastbare winst. Zoals gezegd: reken alle regelingen die in dit artikel worden genoemd vooral grondig door met een financieel expert of de betere merkdealer.

KIA en MIA

Ook de feitelijke investering, de aanschaf van de bestelwagen, kan voordeel opleveren voor ondernemers. Denk als zzp'er of mkb'er aan de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) en de milieu-investeringsaftrek (MIA). Twee regelingen die onder andere toepasbaar zijn op elektrische voertuigen en dus voordeel kunnen opleveren bij de aanschaf. De KIA en MIA zijn trouwens ook op laadvoorzieningen van toepassing.

De KIA is van belang bij de koop of financial lease van een bedrijfswagen tot 3.500 kilogram en bij personenwagens die worden ingezet voor beroepsvervoer. Zie de KIA-tabel onder de tekst voor de tarieven die dit jaar gelden.

De MIA is bedoeld voor voertuigen die op de jaarlijks opgestelde Milieulijst van de Rijksdienst Ondernemend Nederland (RVO) vermeld staan. De aftrek is afhankelijk van de toegekende code en bedraagt dan 13,5 procent, 27 procent of 36 procent. De Milieulijst is in te zien via rvo.nl en het is zeker raadzaam om er even in te duiken voor je tot aanschaf van een bepaald model overgaat.

VAMIL

Ben je voor jouw bedrijf op zoek naar een nieuwe koelwagen en is koeling op basis van zonnepanelen een optie? Dan kun je voor de aanschaf van de zonnepanelen gebruik maken van de energie-investeringsaftrek (45 procent in 2020) en de VAMIL-afschrijving, waarmee je als ondernemer je investering flexibel kunt afschrijven.

Lokale subsidies

Daarnaast zijn er veel andere landelijke, regionale en lokale (subsidie-) regelingen mogelijk. Deze zijn te vinden op de pagina's van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (rvo.nl), van de Kamer van Koophandel (kvk.nl) of op de websites van lokale overheden. Vanzelfsprekend kun je ook aankloppen bij de Mercedes-Benz Bedrijfswagendealer, waar de gespecialiseerde adviseur kan voorrekenen wat het verschil in (operationele) kosten is van een elektrische auto ten opzichte van een versie met verbrandingsmotor. De eerste winst is na zo’n gesprek sowieso al binnen, want Mercedes-Benz neemt de eerste vier jaar de onderhoudskosten voor haar rekening. Dat is al mooi meegenomen.