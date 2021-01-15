Verkopers van scooters hebben als gevolg van de coronacrisis een topjaar beleefd. In totaal werden er bijna 85.000 exemplaren geregistreerd, 45 procent meer dan in 2019. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van BOVAG, RAI Vereniging en RDC. Eén op de vijf nieuwe scooters is elektrisch aangedreven.

Mede door de beperkingen in het openbaar vervoer kozen Nederlanders massaal voor de fiets, motor en scooter als alternatief, ziet de branche. De verkoop van het aantal brom- en snorfietsen bereikte het hoogste niveau sinds 2009. Van alle 84.711 verkochte scooters bedroeg driekwart (62.348) een variant met een maximumsnelheid van 25 kilometer per uur. Ze vallen daarmee onder de categorie snorfiets. 22.423 verkochte scooters zijn officieel een bromfiets en hebben een maximumsnelheid van 45 kilometer per uur.

E-scooters populair door deelvervoeraanbieders

Eén op de vijf snorscooters (22 procent) is inmiddels elektrisch aangedreven. In 2019 lag dat percentage nog tien procent lager. Onder de snellere bromscooters is achttien procent van de nieuwe verkopen elektrisch, vier procent hoger dan het jaar ervoor. De groeiende populariteit van e-scooters wordt mede veroorzaakt door het enorme succes van deelvervoerdiensten als Felyx. Al met al ligt de branche op koers om aan de afspraken in het Klimaatakkoord te voldoen, stellen BOVAG, RAI Vereniging en RDC. Dat akkoord schrijft voor dat alle nieuwe snorfietsen vanaf 2025 elektrisch zijn.

‘Helmplicht funest voor verduurzaming scooterpark’

Niet alleen scooters, ook motoren waren afgelopen jaar door corona in trek. Er werden 14.622 nieuwe motorfietsen geregistreerd, werd vorige week bekend. Dat is bijna vijf procent meer dan in 2019 en het hoogste niveau sinds 2009. Naast de nieuwe motorfietsen verkochten dealers nog eens 52.175 tweedehands motorfietsen, elf procent meer dan in 2019.

BOVAG, RAI Vereniging en RDC grijpen de publicatie van de verkoopcijfers aan om ook een politiek statement te maken. ,,Een eventuele helmplicht voor snorfietsers zal de verdere verduurzaming van het scooterpark spaak doen lopen.” Het ontbreken van die helmplicht, het mogen rijden op het fietspad en de lagere maximumsnelheid maken de snorfiets tot het succesnummer dat het nu is.



De elektrische scooter, hieronder de foto, wint mede terrein dankzij deelscooters van bedrijven als Go Sharing en Felyx

'Bereikbaarheid en leefbaarheid komen onder druk te staan'

Voor aanbieders van deelscooters is zo’n helmplicht bovendien praktisch onuitvoerbaar en onhygiënisch, stellen de drie belangenclubs. Ze wijzen op een recent onderzoeksrapport van Arcadis waaruit blijkt dat ruim de helft van de snorfietsers onmiddellijk een ander vervoermiddel zal kiezen als de helmplicht wordt ingevoerd. ,,Vier van de tien kiest dan voor de auto en dat is onwenselijk, omdat dan de bereikbaarheid en leefbaarheid in voornamelijk steden verder onder druk wordt gezet.”