De beste manieren om jouw personeel te bedanken tijdens kerst

Het meest waardevolle onderdeel van je bedrijf? Grote kans dat het je personeel is. Immers, waar zou je als ondernemer blijven, als je personeel er morgen opeens niet meer zou zijn? Je medewerkers beschikken over een schat aan ervaring en kennen jouw bedrijf door en door. Goed personeel is goud waard en mag best extra beloond worden.

Lees verder onder de advertentie

Gelukkig kan dat ook weer iets royaler, want de werkkostenregeling werd dit jaar verruimd. Dat houdt in dat je wat meer cadeau mag doen zonder dat je daar een loonheffing over moet betalen. Maar wat zijn de beste manieren om je personeel te bedanken tijdens kerst?

Bedrijfsuitjes goed voor teamsfeer

Een bedrijfsuitje doet het altijd goed. Een dagje weg met alle collega’s is niet alleen een mooi gebaar, het doet ook de teamsfeer vaak goed. Mensen leren elkaar ook eens op een andere manier kennen. Dat kan leiden tot nieuwe inzichten en betere begripsvorming. Maar daar is het natuurlijk zo tegen het einde van het jaar niet primair om te doen. Het moet vooral gezellig worden. Het is alleen zeer de vraag in hoeverre dergelijke teamuitjes dit jaar doorgang kunnen vinden, vanwege alle geldende beperkingen.

Kerstpakket altijd welkom

Kies je voor safe, dan kies je voor een kerstpakket. Juist omdat iedereen veel meer tijd thuis zal moeten doorbrengen dan gewoonlijk, zal een kerstpakket een zeer welkom geschenk zijn. Via Kerstpakkenkiezer.nl kun je zelf heel eenvoudig op bedrag of op thema sorteren en vervolgens direct bestellen. Je kunt natuurlijk kiezen voor een traditionele samenstelling met etenswaren en een flesje wijn, maar er zijn ook originele kerstpakketten met bijvoorbeeld gadgets of spellen. Handig is bovendien dat ze desgewenst ook bij het personeel aan huis kunnen worden bezorgd. Zeker in deze tijd is dat natuurlijk een groot pluspunt.

Lees verder onder de advertentie

Ondernemers willen hun maatschappelijke betrokkenheid tonen en een voorbeeldfunctie innemen. Wegwerpartikelen zijn daarom de laatste jaren steeds minder in trek

Een duurzaam cadeau

Duurzaamheid is ook rond de feestdagen nadrukkelijk een belangrijk thema. Gaven we elkaar voorheen allerlei prullaria cadeau, tegenwoordig wordt over een kerstgeschenk goed nagedacht. Ondernemers willen hun maatschappelijke betrokkenheid tonen en een voorbeeldfunctie innemen. Wegwerpartikelen zijn daarom de laatste jaren steeds minder in trek. Bij het kiezen van een leuke verrassing voor je personeel kun je hier rekening mee houden. Wil je echt goed voor de dag komen, investeer dan wat meer tijd en stem het cadeau zo veel mogelijk af op de persoon die het ontvangt. Daar scoor je extra punten mee!