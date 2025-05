Eindelijk groen licht voor Libanese broodfabriek in Vlissingen

Het heeft bijna acht maanden geduurd, maar nu kan de Libanese bakker Ibrahim el Yamani toch een broodfabriek opzetten in Vlissingen. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) verstrekt de noodzakelijke verblijfsvergunningen. De bakker is dolblij dat de papierwinkel nu eindelijk in orde is.

Dat de IND niet over één nacht ijs ging, had te maken met het ononvolledige businessplan dat de Libanese bakker had ingezonden. Met hulp van Invest in Zeeland en DRV Accountants, die samen met Team Relocations de Libanese ondernemer begeleiden, is zijn investeringsplan aangescherpt.

Vertraging

Door de vertraging moest el Yamani op zoek naar een ander pand. Hij wilde eerst zijn broodfabriek vestigen in een huurpand op het Middelburgse industrieterrein Arnestein, maar de loods bleek nu aan een ander te zijn verhuurd. Hij heeft een alternatieve plek gevonden: een pand aan de Octrooiweg op het Vlissingse bedrijventerrein Vrijburg.

Vijf Zeeuwse krachten

Momenteel worden de bakkerijmachines ingescheept. Eind oktober, begin november moet Cedars of Lebanon zoals de bakkerij officieel gaat heten in bedrijf gaan. El Yamani neemt naast een zoon ook een werknemer mee. Later volgt zijn gezin. Als de broodfabriek op stoom komt, zal er personeel worden aangetrokken. Naar verwachting zijn er vijf Zeeuwse krachten nodig.

Moederland

El Yamani drijft nu een bakkerij met drie vestigingen in en rond de stad Saida. Hij heeft dertig mensen in dienst. De bakkerij in zijn moederland houdt hij in bedrijf. Naast patisserie zoals baklavas, maken ze platte broodjes (khibiz). El Yamani kiest voor Zeeland, omdat daar nog geen enkele bakkerij zit die khibiz bakt. Hij ziet ook kans voor de export van brood en gebak naar Duitsland en België.