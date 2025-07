De wereld ontdekken en zaken doen. Het is waar Elske Doets zich als kind al het liefst mee bezig hield. Dat ze in een ook toen turbulent jaar - 2001 - aan het roer van Doets Reizen kwam te staan, kon dan ook niet uitblijven. In dit interview vertelt ze over haar rol als 'invloedrijke zakenvrouw', hoe ze zich van haar concurrenten weet te onderscheiden en welke koers ze vaart in geval van crisis. ,,Ik vind dat wij als ondernemers heel erg in onze bubbel zitten."

,,Mijn zusje speelde vroeger veel met poppen maar ik niet. Toen ik klein was wilde ik al liever de wereld ontdekken. Op mijn achtste ging ik op mijn fiets elk straatje, pleintje en plekje af. De buurt verkennen. Als jong meisje was ik ook erg geïnteresseerd in het zaken doen op zich; hoe dat werkt."

,,Mijn vader was ondernemer en zat elke avond laat aan de telefoon. Hij voerde veel zakelijke gesprekken; met klanten, collega’s en leveranciers. Dat fascineerde me enorm, ik vroeg me altijd af wat hij dan precies zei, hoe hij kon overtuigen, waar het gesprek over ging. Nu ik in de reisbranche werk, komt dat nieuwsgierige en avontuurlijke karakter perfect tot zijn recht."

'Onze kernwaarde is áltijd op de eerste rij zitten'

,,In de reiswereld zijn er inmiddels genoeg ondernemingen verdwenen. Vele zijn failliet gegaan om soms uiteenlopende redenen, maar er is één belangrijke factor waar veel bedrijven de plank mis slaan. Het ontbreekt ze aan een scherpe visie; het kennen en actief uitdragen van je kernwaarde."

,,Onze kernwaarde is áltijd op de eerste rij zitten: wij creëren een VIP beleving. De wereld wordt steeds kleiner; steeds meer mensen krijgen de gelegenheid om te reizen. Dat betekent dus ook dat het almaar drukker wordt op bestemmingen. Het wordt bijna onmogelijk om alleen, of in een klein gezelschap, te genieten van bijzondere omgevingen. Neem bijvoorbeeld Lake Louise in Canada."

,,Daar sta je als toerist doorgaans een uur, vergezeld door tientallen Chinezen, wat snapshots maken en dan ga je weer door naar de volgende. Ik bied meer. Wat je echt wilt, is de zonsondergang kunnen zien aan het meer, je wilt kunnen genieten van de stilte, je wilt kunnen kanoën op het meer. Je hebt tijd en ruimte nodig om de omgeving écht in je op te kunnen nemen en achteraf terug te kunnen kijken op een onvergetelijke trip."

,,Ik zorg er dus voor dat jij, samen met je gezin of vrienden, echt kunt genieten van een bepaalde plek. Als het moet, huur ik dus álle andere lodges aan het meer af zodat jij in alle rust kunt genieten van een verblijf aan dat prachtige meer. Ik creëer beleving. Niet in een groep. Niet tussen de massa. Alleen én speciaal voor jou. Ik geloof er dus ook sterk in dat je zelf moet ervaren wat je verkoopt. Hoe kun je anders mensen adviseren? Alle reizen die we momenteel aanbieden heb ik dan ook zelf gemaakt, alleen of met mijn gezin."

'Ik richt mij op stellen en gezinnen die op zoek zijn naar écht bijzondere belevenissen'

,,Ik richt mij op een relatief kleine, maar sterk gepassioneerde doelgroep. Stellen en gezinnen die op zoek zijn naar écht bijzondere belevenissen. Memorabele reizen. Ze geven gemiddeld zo’n 10K tot 15K per reis uit en sparen hier het hele jaar voor. De gemiddelde Nederlander heeft gemiddeld 5 weken vakantie en dat is veel, als je kijkt naar het mondiale gemiddelde. Voor ons is dat top want de meeste klanten gaan zo’n 3 weken per jaar op reis, een ideale reisduur voor een bijzondere trip naar Canada, USA of Afrika bijvoorbeeld."

,,Hoe ik het betaalbaar houd? Door balans aan te brengen. We gaan deels de diepte in, bijvoorbeeld door het (gedeeltelijk) afhuren van een meer, en deels niet. Veel klanten vullen hun reis dan ook verder aan met comfortabele 3 sterren hotels bijvoorbeeld. Niet alles hoeft de hoofdprijs te kosten."

,,Als ondernemer moet je sowieso het verschil maken, anders kun je niet succesvol zijn. Maar betekent dat dat je fulltime in je bedrijf aanwezig moet zijn, jaar in jaar uit? Ik denk van niet. Ik geloof dat je jouw talent en middelen ook kunt inzetten om andere dingen te doen en zo actief bij te dragen aan de groei en ontwikkeling van anderen. Ik vond mijzelf als ondernemer op een gegeven moment comateus; iedere dag ben je bezig met je bedrijf, de groei, je omzet. De wereld om je heen is redelijk afgekaderd, je hebt weinig oog voor de maatschappelijke problemen die spelen."

'Ik stel ondernemers vaak een vraag die ze dwingt om langer na te denken over het doel van hun werkzaamheden'

,,De vraag die ik vaak stel als ik lezingen geef aan ondernemers, is ‘wat voor purpose dien je met jouw bedrijf’? Die vraag dwingt ondernemers om langer na te denken over het doel van hun werkzaamheden. Veel ondernemers die ik spreek zijn net zoals ik vroeger; altijd maar doorgaan, continu aanwezig en betrokken willen zijn bij je bedrijfsvoering, druk bezig zijn met ‘baasje spelen’."

,,Vaak is dat niet (meer) nodig en kun je zelf ook weer wat nieuwe energiestromen gebruiken. Betekenis geven aan je ‘purpose’. Start bijvoorbeeld eens met een vrijwillige taak ernaast, iets wat je een paar uur per week kost. Je zult zien dat je bedrijf ook zonder jouw continue aanwezigheid naar wens doorloopt én dat je zelf nieuwe talenten, vaardigheden en energie aanboort door je nieuwe activiteiten.

,,Ik werd in 2017 uitgeroepen tot zakenvrouw van het jaar, een enorme eer. Annemarie Jorritsma vertelde me toentertijd wel tussen neus en lippen door; het is wel de bedoeling dat je iets doet met je titel om vrouwen verder te helpen. Daar had ik totaal niet bij stil gestaan. Ik was sowieso verrast door alle aandacht. Maar het deed iets met me. Ik wilde iets terug doen. Emancipatie werd het thema, maar daar moest ik echt even induiken."

'Waarom staat de Nederlandse vrouw nog steeds niet op gelijk niveau met haar mannelijke wederhelft?'

,,Want hoe kan het nu dat die Nederlandse vrouw nog steeds niet op gelijk niveau staat met haar mannelijke wederhelft? Hoe kan het nu dat er, bijvoorbeeld onder de start-ups, slechts 10 procent aan vrouwelijke ondernemers zijn? Waardoor worden die vrouwen geremd? Ik wilde het verschil gaan maken, maar hoe? Dat kan alleen maar met mensen die nog heel dicht bij hun kern zitten, bedacht ik me… Mensen die nog niet verblind zijn door geld. In één middag werkte ik al mijn ideeën uit op papier en zo ontstond de Young Lady Business Academy."



'Er wordt veel gepraat over emancipatie, maar niemand doet wat'

,,Ik vind dat wij als ondernemers heel erg in onze bubbel zitten. Ik vind dat het steeds meer gemengd moet worden. Ik ben erachter gekomen dat, op het gebied van emancipatie, er heel veel over gepraat wordt maar niemand wat doet. Dus daar is heel makkelijk het verschil te maken. Ik ben inmiddels al 3 jaar continu door Nederland aan het reizen voor dit programma en ik ben steeds verbaasd over de hedendaagse opvattingen. Er zit heel veel rem op de ambities van talentvolle jonge vrouwen. Ze hebben genoeg talent en wilskracht, maar ze worden geremd door hun omgeving."

,,En ergens is dat heel logisch, het begint vaak al op de lagere school. Wellicht wat kort door de bocht, maar als rolmodel zien ze om te beginnen hun kleuterjuf die parttime werkt. Daarnaast worden ze actief geremd bij wilde of avontuurlijke dingen die ze ondernemen. Meisjes worden aangemoedigd om voorzichtig te zijn, te zorgen dat ze zich niet bezeren. Jongens niet; die mogen ontdekken, vallen en weer opstaan."

,,Vrouwen worden dus van nature nooit aangemoedigd om lef te tonen, dat gevoel wordt onderdrukt. Daarom is lef een heel belangrijk thema op de Young Lady Business Academy. Ik daag mijn deelneemsters continu uit om uit hun comfortzone te treden. Zo vraag ik ze bijvoorbeeld om op een tafel te springen, vanuit stilstand. Veel meiden roepen dan ‘dan kan ik echt niet, veel te hoog’! En toch doen ze het en ze kunnen het, met gemak! Iedereen kan het. Je moet het alleen even doen. Dus wat is lef? Dat is iets doen waarbij je niet kunt overzien wat voor risico’s je loopt."

'Ga bij een crisissituatie niet zitten wachten totdat je brancheorganisatie een standpunt inneemt: jij moet er meteen zijn voor je klanten'

,,In het eerste jaar dat ik aan het roer stond van Doets Reizen kreeg ik 11 september voor mijn kiezen. Een heftige tijd. Toch heb ik toentertijd wel winst gemaakt en liepen de bedrijfsprocessen gewoon goed door. Dat was wel een bijzonder moment, een fijne bevestiging voor mezelf. Dat ik het kon. Dat we het zouden redden."

,,Het is enorm belangrijk om in tijden van crisissituaties niet te verlammen. Zorg dat je vooruit blijft gaan, blijf plannen en investeren! Zorg dat je niet jezelf of je klanten frustreert. Want dát is je grootste goed; je klant. Je moet er dus voor zorgen dat je klant, ook onder moeilijke omstandigheden, tevreden blijft."

,,Verder is het belangrijk om meteen te reageren, wanneer een crisissituatie zich voordoet. Ga niet zitten wachten totdat je brancheorganisatie een standpunt inneemt: jij moet er meteen zijn voor je klanten. Door direct een stevig standpunt in te nemen, te praten over oplossingen en door in contact te blijven, zorg je dat je klanten het vertrouwen behouden en loyaal blijven. Nu bedanken we onze klanten voor hun flexibiliteit."



