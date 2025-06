De banengroei zakt de komende jaren behoorlijk in, constateert uitkeringsinstantie UWV. ONL-voorman Erik Ziengs maakt zich daar grote zorgen over. „Ik schrok van het onderzoek, de cijfers zijn echt dramatisch. De economische groei loopt achter. Dit gaat gevolgen hebben voor de Nederlandse economie.”

In de vandaag verschenen arbeidsmarktprognose 2025-2027 verwacht het UWV een toename van slechts 130.000 banen, oftewel 1,1 procent. De groei is daarmee flink lager dan tussen 2012 en 2024. Toen kwamen er 750.000 banen bij.

Wat het UWV signaleert, is dat de beroepsbevolking nauwelijks nog groeit door de vergrijzing. ‘In de zorg neemt de werkgelegenheid nog toe, maar in de landbouw, industrie, uitzendsector en groothandel krimpt het aantal banen naar verwachting.’

Amerikaanse importheffingen van Trump zorgen voor extra onzekerheid bij werkgevers Rob Witjes is arbeidsmarktdeskundige bij het UWV

Volgens UWV-arbeidsmarktdeskundige Rob Witjes zorgen de mogelijke Amerikaanse importheffingen van president Donald Trump ook nog eens voor extra onzekerheid bij werkgevers, wat de banengroei verder kan afremmen. „Mochten die heffingen doorgaan dan is de verwachte banengroei niet 130.000 maar ongeveer 100.000. Dat speelt vooral in exportgerichte sectoren zoals de metaal- en chemische industrie.”

Erik Ziengs, voorzitter van ONL, ziet deze ontwikkelingen met lede ogen aan. „Het gevolg van dit alles is dat de productiviteit niet zal toenemen - wat noodzakelijk is - maar eerder zal afnemen. Ondernemers kiezen ervoor hun productie af te schalen, omdat ze in deze moeilijke arbeidsmarkt niet aan de juiste mensen kunnen komen. Maar dan denk ik: jongens kom op, zorg dat je de economie draaiende houdt, dat levert geld op voor de dingen die we moeten doen in dit land.”

Krapte arbeidsmarkt blijft

Witjes haalt in een toelichting op het onderzoek de aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt aan. „De vraag naar arbeid blijft hoog door vervanging van vertrekkend personeel”, aldus de UWV-arbeidsmarktdeskundige.

„Hoewel de werkgelegenheid slechts licht toeneemt, blijven er veel vacatures. We verwachten tot 1,5 miljoen ontstane vacatures per jaar. Sectoren als zorg, welzijn, detailhandel en horeca blijven daarbij koplopers. Werkgevers zullen met creatieve oplossingen moeten komen onder andere moet er meer worden geïnvesteerd in technologie en efficiëntere werkprocessen.”

Laten we eerlijk zijn, niet alles is te automatiseren. Je kunt niet alles oplossen met AI Erik Ziengs is voorzitter van ONL

ONL-voorman Ziengs kent inmiddels alle verhalen over automatisering en alles nog efficiënter werken: „In de bouw wordt het tekort aan vaklui opgevangen door arbeidsmigranten, anders komt het project nooit klaar. Een goede ondernemer kijkt jaarlijks waar het efficiënter kan. Laten we eerlijk zijn: niet alles is te automatiseren en mechaniseren. Je kunt niet alles oplossen met AI.”

Verschuiving van zzp naar loondienst vooral in de bouw Het UWV signaleert in Arbeidsmarktprognose 2025-2027 dat door de handhaving op schijnzelfstandigheid meer zzp’ers zijn gestopt en als werknemer in loondienst zijn begonnen. ‘Die overstap zorgt voor verandering op de arbeidsmarkt. De meeste verschuivingen zien we in de bouw, schoonmaak, zorg en zakelijke dienstverlening.’ De Belastingdienst handhaaft sinds 1 januari 2025 de Wet DBA. Door het vervallen van het handhavingsmoratorium op die datum wordt er opgetreden tegen schijnzelfstandigheid. Tot eind dit jaar is er nog sprake van een zogenoemde ‘zachte landing’. Vanaf 2026 gaat de Belastingdienst echter bij schijnzelfstandigheid boetes opleggen. UWV: ‘Dan wordt een verdere verschuiving naar werknemersbanen verwacht. In alle regio’s neemt het aantal banen van zelfstandigen af.’

