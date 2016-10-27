Gemeente Enschede wil nieuwe ondernemers laten kennismaken

De gemeente Enschede nodigt alle ondernemers die zich het afgelopen jaar nieuw hebben gevestigd in de stad, uit voor een kennismakingsbijeenkomst in het stadhuis van Enschede.

Lees verder onder de advertentie

"Als gemeente zijn we blij met uw vestigingskeuze voor Enschede", zegt de gemeente over de kennismakingsavond, die op 8 november plaatsvindt. "Met uw bedrijf draagt u actief bij aan het creëren van werkgelegenheid en economische groei in Enschede. Door u actief te ondersteunen via Ondernemersloket Enschede, zetten wij ons als gemeente in voor een aantrekkelijk ondernemingsklimaat."

Contact

Op de kennismakingsavond worden ondernemers in contact gebracht met andere ondernemers, netwerkorganisaties en partners. De Enschedese wethouder Patrick Welman spreekt de nieuwe ondernemers toe. Ook de accountmanagers en adviseurs 'Werk' van de gemeente Enschede worden voorgesteld.

Lees verder onder de advertentie

Programma 8 nov:19.00 uur: Inloop en ontvangst stadhuis Enschede19.30 uur: Welkom, in gesprek met ondernemers en presentatie ondernemersklimaat door wethouder Patrick Welman19.50 uur: De accountmanagers en adviseurs Werk van gemeente Enschede worden voorgesteld en de aanwezige netwerkorganisaties geïntroduceerd20.15 uur: Gelegenheid tot netwerken met een drankje en hapje21.00 uur: Einde programmaAanmelden

Meer informatie, evenals het aanmelden voor de avond, is hier te vinden.

Fotograaf: Marieke Bakker