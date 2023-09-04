Gezond eten goedkoper in de bedrijfskantine? Een beloning voor het gebruiken van je fiets in plaats van de auto? Als het aan jonge werknemers ligt wel. Zij willen beloond worden voor een gezonde levensstijl, maar de werkgever blijft achter. Dat blijkt uit een onderzoek onder meer dan 1.000 Nederlanders van Workplace Giving.

Uit het onderzoek van Workplace Giving, dat vitaliteitsprogramma’s aanbiedt, blijkt dat ongeveer de helft van de Nederlandse werknemers beloond wil worden als ze het OV of fiets pakken. Jongere werknemers onder de dertig hechten daar nog meer waarde aan: 66 procent van hen wil beloond worden als ze hun auto laten staan. Slechts een op de zes werknemers zegt dat zijn of haar werkgever dat ook doet, bijvoorbeeld met een ov-jaarkaart of fiets op kosten van de zaak.

Hetzelfde beeld ontstaat als het aankomt op gezonder eten. Ongeveer de helft van de Nederlanders wil namelijk dat gezond eten in de bedrijfskantine goedkoper is dan ongezond eten. Ook in dit geval verwachten jongeren meer van hun werkgever: zes op de tien jongeren wil dat gezond eten goedkoper is dan ongezond eten in de bedrijfskantine. Ook hier blijft de werkgever achter: een schamele 10 procent meldt dat gezond eten goedkoper is geworden in de bedrijfskantine en dat ongezond eten, zoals vet eten of eten met suiker, duurder is geworden.



Jongeren lijken zich bewuster van het klimaatprobleem en hechten meer waarde aan hun gezondheid. In dat opzicht ligt er een opdracht voor werkgevers die jong talent willen aantrekken Liselot Muijser, consultant bij Workplace Giving

Investeer in gezondere bedrijfskantines

Liselot Muijser, consultant bij Workplace Giving: ,,Jongeren lijken zich bewuster van het klimaatprobleem en hechten meer waarde aan hun gezondheid. In dat opzicht ligt er een opdracht voor werkgevers die jong talent willen aantrekken: investeer in gezondere bedrijfskantines, laat zien dat je bereid bent in andere vervoersoplossingen te investeren en draag dat ook uit. Bijkomend voordeel van deze strategie: je draagt bij aan een milieubewustere bedrijfsvoering en helpt ook bestaande medewerkers gezonder te leven.”

Muijser hoopt dat het onderzoek van Workplace Giving een startpunt is om anders na te denken over vitaliteit en gezondheid. ,,Denk niet dat een paar fruitmanden op kantoor medewerkers op toverslag fit en vitaal maakt. Daar is meer voor nodig. Besteed aandacht aan het structureel in beweging brengen van personeel, borg de veiligheid van alle medewerkers en zorg dat mentale problemen geen taboe zijn. Het oplossen van het personeelstekort begint namelijk bij een vitalere organisatie. Zo vallen er minder medewerkers uit, dus hoeft er minder personeel vervangen te worden.”



