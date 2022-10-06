Kom in actie tegen eenzaamheid: Vattenfall Foundation ging je voor

Verbinden en ontmoeten. Twee thema's die vorige week centraal stonden in de Week tegen Eenzaamheid. Ook ging het over bedrijven die aandacht vragen voor eenzaamheid, zoals Vattenfall. ‘Eén op de tien mensen voelt zich sterk eenzaam. En nog eens een derde voelt zich weleens eenzaam. Daarom stimuleren wij onze medewerkers iets te doen voor een ander. Dat kan ook na de Week tegen Eenzaamheid. Volg jij ons voorbeeld? Kom als ondernemer in actie!’

Lees verder onder de advertentie

Bekijk de video:

Bekijk hierboven de eerdere kijkradio-uitzending De Ondernemer Live, met Ronald Smit als studiogast.

Lees verder onder de advertentie

De Week tegen Eenzaamheid is onderdeel van het actieprogramma Eén tegen eenzaamheid: een initiatief van het ministerie van VWS. Met dit actieprogramma wil de overheid de trend van eenzaamheid in Nederland doorbreken. Door eenzaamheid eerder te signaleren en het bespreekbaar te maken. En vervolgens aan te pakken.

Door samen te werken met bedrijven, maatschappelijke organisaties en gemeenten. Het hele jaar door en met speciale aandacht in de Week tegen Eenzaamheid. Zo vinden er in de Week tegen Eenzaamheid honderden activiteiten plaats die mensen de mogelijkheid bieden om nieuwe sociale contacten te leggen of contacten te verduurzamen.



Bewustwording is belangrijk, maar in actie komen nog beter

Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid

In de Week tegen Eenzaamheid staan ook verschillende ondernemers op tegen eenzaamheid. Binnen de Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid creëren zij gezamenlijk aandacht voor eenzaamheid. Vattenfall Foundation Nederland is één van de deelnemers. Vattenfall maakt het via deze stichting voor haar medewerkers mogelijk om ook buiten het werk hun maatschappelijke betrokkenheid te vergroten.

Ronald Smit: „Als energiebedrijf staan wij midden in de samenleving. Daarom nemen wij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. We initiëren diverse activiteiten, programma’s en projecten, gericht op het ondersteunen van kwetsbare groepen in Nederland. Dit kunnen kinderen en jongeren zijn die opgroeien in armoede, maar bijvoorbeeld ook mensen die zich eenzaam voelen. Deze week staat in het teken van die laatste groep.”

1 op de 10 mensen voelt zich sterk eenzaam

Uit onderzoek van het CBS blijkt dat 11 procent van de Nederlandse bevolking van 15 jaar of ouder sterke gevoelens van eenzaamheid ervaart. 32 procent voelt zich enigszins eenzaam. „Bewustwording is belangrijk, maar in actie komen is nog beter”, zegt Ronald Smit. Daarom spoort hij de medewerkers van Vattenfall aan in actie te komen tegen eenzaamheid en een ‘klein gebaar’ te maken.

„Wij dagen onze collega’s uit alert te zijn op mensen die gevoelens van eenzaamheid ervaren. Met welk gebaar kun je iemands dag net een beetje leuker maken? Voor dat gebaar stellen wij, per medewerker, een bedrag van 25 euro ter beschikking.”



Lees verder onder de advertentie

Deze actie is niet nieuw, want deze is vorig jaar, in coronatijd, ook al eens uitgevoerd. „Binnen onze organisatie doen wij graag aan grote collectieve acties in teamverband, maar dat was in coronatijd niet mogelijk. Daarom legden we het initiatief voor het gebaar bij de medewerkers zelf weg. Wat bleek? Het was enorm succesvol! Mensen kregen de vrijheid om zelf met een idee te komen en dat vervolgens ook vrij in te plannen. Dus geen actie waar je op een bepaald tijdstip verplicht aan mee moet doen, maar een klein gebaar waar je zelf invulling aan kunt geven. Dat blijkt aan te slaan.”



Geen actie waar je op een bepaald tijdstip aan mee moet doen, maar een klein gebaar waar je zelf invulling aan kunt geven

Van een vonkje een vlammetje maken

Volgens Smit kent iedereen wel iemand in de buurt die wat extra aandacht kan gebruiken. „Dat vonkje is er wel. Het is aan ons om van dat vonkje een vlammetje te maken. Vorig jaar leidde dat vonkje zelfs tot vuur. Doordat wij het concept en de middelen aanreikten, kwamen enorm veel medewerkers in actie. Dat bleef niet bij één gebaar, maar leidde tot regelmatige bezoekjes. Vanwege dat succes herhalen wij de actie dit jaar nog eens. Maar dan grootser, als onderdeel van een volledige campagneweek.”

Elk klein gebaar helpt

Via interne kanalen, zoals intranet, nieuwsbrieven en WhatsApp, roept Vattenfall Foundation haar medewerkers dit jaar dus opnieuw op een klein gebaar te maken. „Vooral WhatsApp werkt goed”, zegt Smit. „Daarnaast helpt de campagne van het ministerie rondom de Week tegen Eenzaamheid het thema extra onder de aandacht te brengen.” Zijn tip voor andere ondernemers die in actie willen komen tegen eenzaamheid? „Gewoon doen! Maak het niet te moeilijk. Neem het initiatief. Geef zelf het goede voorbeeld. Nodig iedereen uit om mee te doen. En gaan! Elk klein gebaar helpt.”