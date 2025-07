Laura Davids eerste vrouwelijke notaris van Almelo

Laura Davids-Benerink wordt vrijdag bij de rechtbank in Arnhem beëdigd tot toegevoegd notaris. Daarmee wordt ze de eerste vrouwelijke (toegevoegd) notaris in Almelo, zo schrijft de Twentsche Courant Tubantia.

Lees verder onder de advertentie

Davids, geboren en getogen in De Lutte, legt uit wat de beëdiging tot toegevoegd notaris inhoudt: "De titel is een benaming die sinds 2013 bestaat. De notaris is behalve beëdigd ambtenaar ook ondernemer met een eigen kantoor. Een toegevoegd notaris heeft dezelfde bevoegdheden als de notaris maar is in loondienst van een notariskantoor.”

Echtgenoot

Davids is nu nog kandidaat-notaris bij notariskantoor Hölscher & Davids, dat vestigingen heeft in Almelo en Rijssen. Haar echtgenoot Mattijs werkt in hetzelfde bedrijf. Volgens Davids leidt dat niet tot rare situaties. "Soms zie ik Mattijs overdag helemaal niet. En als we met elkaar willen sparren, dan doen we dat op kantoor en niet 's avonds."

Lees verder onder de advertentie

Beeld van notaris

Het beeld dat veel mensen van een notaris zouden hebben – een saaie, oude man die af en toe zijn handtekening ergens onder zet – noemt Davids erg achterhaald. "Tijdens mijn rechtenstudie in Leiden zag ik dat notarieel recht veel leuke facetten heeft. Je kan echt iets voor mensen betekenen. Als mensen een huis kopen is dat toch eigenlijk een feestje voor ze. Hetzelfde geldt voor bedrijven, want daar zitten ook mensen achter. En als ik een dossier goed kan afronden, dan geeft dat veel voldoening. Kortom, het is allesbehalve een saai vak."

Meer vrouwen

Lees verder onder de advertentie

Met 25 procent is het aantal vrouwelijke notarissen in Nederland nog altijd een stuk lager dan het aantal mannen. "Met de nadruk op 'nog', want er zijn volop vrouwelijke studenten. Het is tenslotte een alfastudie en daarin zie je sowieso meer vrouwen dan in een bètastudie. Kwestie van wachten op de doorstroom”, aldus Davids.