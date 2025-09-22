LinkedIn gebruikt vanaf 3 november openbare berichten om AI te trainen. Voor ondernemers betekent dit dat niet alleen je eigen posts, maar ook die van medewerkers worden gebruikt als oefenstof voor slimme algoritmes. Wat leert LinkedIn zo over je bedrijf, hoe houd je daar grip op, of: hoe houd je LinkedIn als ‘pottenkijker’ (zo goed als) buiten de deur?

Wat LinkedIn met jouw zakelijke posts gaat doen voor training van AI (en hoe je dat voorkomt)

Het platform heeft zijn voorwaarden aangepast en zet profielen en openbare bijdragen nu zelf in voor de training van AI-modellen. Zulke modellen herkennen patronen in taal door enorme hoeveelheden tekst te verwerken, net als ChatGPT.

In de praktijk belandt daardoor alles wat zichtbaar is - een post over een nieuwe klant, faillissement, een productintroductie of zelfs een losse opmerking van een medewerker - in het digitale lesmateriaal.

Privéberichten, salarisinformatie en data van minderjarigen vallen buiten de training, maar standaard staat de optie ingeschakeld voor al het openbare materiaal. Bovendien kan alles wat je nu deelt, nog jarenlang terugkomen in de datasets waarmee AI wordt getraind.

Waarom is dit relevant voor ondernemers?

Wat jij of je medewerkers op LinkedIn plaatsen, kan indirect in AI-modellen belanden. Dat kan variëren van aankondigingen van nieuwe producten tot berichten over klanten of bedrijfsplannen. Ook likes of reacties van medewerkers, vacatures of berichten over nieuwe samenwerkingen lijken onschuldig, maar samen schetsen ze een duidelijk beeld van de koers van een bedrijf.

Voor je concurrenten, leveranciers of zelfs toekomstige werknemers kan dit waardevolle informatie zijn, maar voor jou als ondernemer juist een risico.

Waar liggen de zorgen? • Transparantie

Het is voor gebruikers lastig in te schatten welke gegevens precies worden verwerkt.

• Controle

Ondernemers hebben vaak geen overzicht van wat medewerkers delen.

• Gevoeligheid

Zakelijke context kan onbedoeld strategische informatie prijsgeven. Privacyorganisaties vinden dat gebruikers juist eerst zelf toestemming zouden moeten geven.

Mag LinkedIn dit zomaar doen?

LinkedIn beroept zich op een ‘gerechtvaardigd belang’ om openbare data te gebruiken. De AVG laat dat toe, maar alleen als de verwerking noodzakelijk is, gebruikers goed geïnformeerd zijn en hun belangen niet zwaarder wegen. Critici wijzen erop dat juist het standaard inschakelen – gebruikers moeten zelf bezwaar maken – wringt met die regels.

Wie zegt wat? • Privacywaakhonden en juristen

Onder meer noyb (de stichting van privacyactivist Max Schrems) heeft eerder bezwaar gemaakt tegen dit soort standaard-opt-inconstructies bij grote techbedrijven.

• Europese privacytoezichthouders

De EDPB en de Autoriteit Persoonsgegevens benadrukken in hun richtlijnen dat ‘gerechtvaardigd belang’ geen vrijbrief is en dat gebruikersrechten zwaar moeten wegen.

• ICT- en privacyjuristen in vakmedia

Onder andere KVDL en Security.nl stellen dat LinkedIn zich juridisch op glad ijs bevindt.

Zo meld je je af in 3 stappen 1: Ga in LinkedIn naar Instellingen & privacy.

2: Klik op Gegevensprivacy en zoek de optie Data for Generative AI.

3: Zet het schuifje uit en bevestig je keuze. Daarnaast is er een bezwaarformulier waarmee je formeel kunt aangeven dat je niet wilt dat jouw gegevens worden gebruikt.

