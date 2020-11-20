Mee kunnen kletsen in de pauze dankzij taallessen

Een orderbon invullen, de helpdesk bellen, een praatje bij de koffieautomaat: als buitenlander in een Nederlands bedrijf is het van belang de taal te spreken. Acceptus verzorgt Nederlandse taalles voor juist die doelgroep: zodat iedereen mee komt op de werkvloer.

Bij het Utrechtse distributie-centrum van een groot logistiek bedrijf zijn de werknemers van allerlei komaf: Polen, Hongarije, Roemenië, Griekenland, Marokko. Ook al hoeven ze voor hun werkhandelingen niet altijd de Nederlandse taal te spreken, in allerlei randzaken blijkt het toch erg praktisch te zijn: zo is het fijn als ze zelf een vakantieverzoek kunnen indienen of mee kunnen kletsen bij de koffieautomaat. Daarom schakelde het bedrijf Acceptus in, dat ondertussen al twee trajecten van hun cursus 'Nederlands op de werkvloer'heeft gegeven. ,,We horen van het bedrijf dat het taalniveau bij de medewerkers echt omhoog is gegaan," zo vertelt Acceptus-directeur en oprichter Martiene van Amstel. ,,De mensen communiceren beter en ze mengen meer in de pauze."

Overigens hoeft zo'n taalcursus niet altijd te zijn voor mensen voor wie Nederlands niet hun eerste taal is. Ook een Nederlandse manager deed mee aan de cursus Geschreven Nederlands om het niveau van zijn rapporten en e-mails op te krikken. Acceptus bestaat sinds 2005, toen Martiene van Amstel het oprichtte samen met een partner die inmiddels met pensioen is. Het bedrijf heeft een achtergrond in het geven van taallessen als onderdeel van inburgeringscursussen. Inmiddels combineert Acceptus dat met opdrachten voor het bedrijfsleven.

Productieomgevingen

Acceptus werkt voor een breed arsenaal aan klanten: van een sociale werkplaats tot een bandenfabriek of een beton-mortelcentrale. Vaak zijn het productieomgevingen met buitenlandse krachten in dienst. Voor een intake gaat Van Amstel altijd langs bij het bedrijf om te bespreken waar zij hen in kan helpen: wil het bedrijf bijvoorbeeld een algemene cursus Nederlandse taal of juist een cursus gericht op het specifieke jargon van die branche? In het algemeen zou Van Amstel adviseren om voor een goed resultaat wat langer te investeren in taallessen: twee uur in de week voor 20 weken bijvoorbeeld. Vaak is één uur in de tijd van de baas, en één uur in de eigen tijd van de medewerkers. De lessen worden gegeven op het werk, of op de eigen leslocaties van Acceptus in Utrecht of Gouda. Maar als buitenlandse medewerkers hun werk gewoon goed doen, waarom zou de baas dan investeren in taallessen? ,,Omdat een werknemer veel meer plezier ervaart als hij echt onderdeel is van het bedrijf, taal is daar een ontzettend belangrijke schakel in," zegt Van Amstel. ,,Zo blijven je werknemers graag bij je - en dat is in deze tijden best wat waard."

