Na een zwaar auto-ongeluk wilde Thijs Kennes iets doen met zijn leven. In het revalidatiecentrum waar hij zat, zag hij mensen die het pas echt slecht hebben. ,,Ik wilde niet meer die lambal zijn.” Nu heeft hij meerdere bedrijven.

Een digitale leesmap die steeds groter wordt in Nederland, een ‘soort bol.com’ voor lokale ondernemers, de bouw van een kantoor en appartementencomplex en eigenaar van de grond waar ooit Badda Bing stond. Thijs Kennes doet wat hij leuk vindt, waarbij van niets iets creëren in zijn ogen het mooiste is.

Zowel aan zijn vaders als moeders kant hadden veel familieleden een onderneming. Toch zat dat er bij de 33-jarige Gilzenaar Thijs Kennes niet van jongs af aan in, vertelt hij aan BN DeStem. ,,Mijn vader zei altijd: ‘ik heb een zoon voor het serieuze en een zoon voor de fun, die doet de hele dag helemaal niks’. Dat was ik.”

Van touchscreentafel naar digitale leesmap



Op zijn negentiende kreeg Kennes een zwaar auto-ongeluk. ,,Wel een beetje een eyeopener”, noemt hij dat nu. ,,Ik dacht daarna: ik moet echt iets gaan doen met mijn leven. Ik zag hoeveel verdriet ik iedereen deed. Ik vond mezelf vrij zielig, maar in het revalidatiecentrum zaten mensen die het pas echt slecht hebben. Ik wilde niet meer die lambal zijn.”

Hij pakte het hierna serieus aan. ,,Ik had mijn rug en bekken op verschillende plaatsen gebroken. De dokter zei dat het onzeker was of ik ooit nog kon voetballen. Dat kwam hard aan, maar ik hoorde niet veel meer van wat er daarna nog werd gezegd. Dat kan anders, dacht ik. Ik wilde dat proces bij de dokter verbeteren, zorgen dat mensen die info op tafel kregen en met zichzelf konden delen.” Daarom begon hij met het maken van tafels met touchscreen-schermen.

De tafel is er nog altijd, maar Kennes breidde uit. Hij richtte zich op de telefoon, op een digitale leesmap op locatie. Het idee ontstond al eerder, toen hij zelf maandenlang zorgbehoevend was en veel moest wachten. ,,In het revalidatiecentrum mocht ik een halfuurtje in het zwembad lopen, dan was de dag voorbij. Het is interessant wat je met je tijd doet. Als je bij een organisatie komt en je moet wachten, voel je irritatie. En vaak koppel je die negatieve gevoelens aan de organisatie waar je verblijft.”

De sleutel is dat je mensen afleiding biedt. Wachten is een psychologische beleving. Als je dat gevoel positief kan beïnvloeden, vinden klanten het prettiger om bij je te wachten en zijn ze loyaler Thijs Kennes, meervoudig ondernemer

Wait wordt door meer dan 50.000 mensen, verdeeld over ruim 2.500 locaties, gebruikt

,,Het is een beleving die we hebben. Als je om tien voor negen bij de bushalte staat omdat de bus om negen uur komt, is tien minuten wachten niet erg. Komt de bus pas om vijf over negen, dan zijn die vijf minuten die je moet wachten wel erg. De sleutel is dat je mensen afleiding biedt. Wachten is een psychologische beleving. Als je dat gevoel positief kan beïnvloeden, vinden klanten het prettiger om bij je te wachten en zijn ze loyaler.”

Digitale leesmap Wait biedt die afleiding. Een bedrijf kan bezoekers gratis toegang geven tot tijdschriften, lees- en luisterboeken. ,,Je maakt het wachten aangenamer.” Het Amphia in Breda is één van de ziekenhuizen die is aangesloten, waarbij je vanuit de app kunt lezen als je moet wachten. Er zijn ook samenwerkingen met bijvoorbeeld Defensie, Van der Valk en Arriva. ,,En er is een akkoord met ProRail/NS, als dat gaat draaien kunnen we veel forenzen bereiken. Die kunnen bij iedere reis gebruikmaken van de app en de nieuwste tijdschriften en boeken lezen.”

Kennes denkt groot, er is in zijn ogen nog veel groei mogelijk. ,,Wait wordt nu al door meer dan 50.000 mensen, verdeeld over ruim 2.500 locaties, gebruikt. Maar het moet een vanzelfsprekendheid worden tijdens alle wacht-, reis- en verblijfsmomenten.”

Een grote webshop voor lokale ondernemers

Terwijl hij met zijn team druk bezig is om Wait groter te maken, stopte Kennes ook tijd in Hebbes, een lokaal maatschappelijk project. ,,Ik ben er mee begonnen om de lokale ondernemer te helpen, om iets moois op te zetten voor de gemeente Gilze en Rijen. Iedere ondernemer krijgt een eigen webshop en die stoppen we in een grote webshop, een soort lokale Bol.com. Uiteindelijk kiest iedereen voor gemak. Je gaat liever naar je eigen slager of je kapper om haarproducten te kopen, maar wil er eigenlijk niet heen fietsen.”

,,We bezorgen ook, dus komt het nu van die lokale ondernemer naar de klant toe. We wilden driehonderd bestellingen halen, dan hadden we het goed gedaan. We zitten nu bij de drieduizend.”

Die werkzaamheden doet Kennes vanuit een pand dat hij huurt van zijn broer

Uitbreiding naar andere plaatsen is in de toekomst zeker een optie, geeft Kennes aan. Hij stapt nu zelf af en toe nog op de fiets om een bestelling te bezorgen, maar het operationele gedeelte is straks niet meer in zijn handen. ,,Het is heel gaaf, maar kost veel tijd. Wait heeft superveel potentie, daar ga ik vol voor. Maar ik zal altijd heel scherp blijven, dat heb ik de ondernemers en mezelf beloofd.”

Die werkzaamheden doet Kennes nu vanuit een pand dat hij huurt van zijn broer. ,,Leuk, maar ik wil zelf iets creëren.” Hij laat een nieuw kantoor bouwen op de plek waar eerst TC Gilze zat, met in totaal drie kantoren en negentien appartementen. Matchpoint, zoals het complex heet, moet in juli 2023 klaar zijn. ,,Dat is toch wel heel gaaf, ik bied straks aan best veel mensen woonruimte.”

Ik heb nog nooit een profvoetballer gezien die ook proftennisser en profhockeyer is. Ik denk dat dat in het bedrijfsleven ook zo is Thijs Kennes, meervoudig ondernemer

'Ik wil dat klanten over Wait zeggen dat het de allerbeste oplossing is'

Wait, Hebbes, digitale leestafels, de bouw van een appartementencomplex, Badda Bing. Het zijn veel projecten waar Kennes mee bezig is. Alles met hetzelfde enthousiasme en een glimlach. ,,Maar het is ook wel een persoonlijke struggle. Als ik kijk naar andere ondernemers, die doen vaak maar één ding. En dat doen ze heel goed. Je hebt maar 168 uur in de week en daar moet je helaas ook wat uren van slapen. Ik besef langzaamaan dat ik een goede focus moet creëren. Dat is moeilijk, want ik wil dingen niet snel loslaten.”

,,Ik heb nog nooit een profvoetballer gezien die ook proftennisser en profhockeyer is. Ik denk dat dat in het bedrijfsleven ook zo is. Ik wil dat klanten over Wait zeggen dat het de allerbeste oplossing is, dat mensen fan zijn van Wait. Dat betekent dat je net iets meer moet doen dan je best en gewoon goed zijn. Alles moet kloppen.”

