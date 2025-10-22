Rust en stabiliteit vragen retailondernemers van het volgende kabinet. Dat blijkt uit een onderzoek van INretail. Momenteel is het vertrouwen van de ondernemers met 3 procent extreem laag. Met een eigen stemwijzer helpt INretail ondernemers bij het bepalen welke partij voor hen het beste is.

Lees verder onder de advertentie

Wat willen de andere politieke partijen doen voor ondernemers? De Ondernemer maakte een overzicht van de belangrijkste punten in de verkiezingsprogramma’s.

‘Schrikbarend’ noemt Paul te Grotenhuis, woordvoerder van INretail, het vertrouwen van ondernemers in de politiek. Uit een eigen onderzoek onder 550 ondernemers blijkt dat 3 procent van deze ondernemers vertrouwen heeft in de politiek. 24 procent heeft ‘enig vertrouwen’ en 74 procent heeft weinig of geen vertrouwen. „Daaruit herleid ik dat een volgend kabinet absoluut moet gaan zorgen voor rust en stabiliteit”, zegt Te Grotenhuis.

Lees ook: Verkiezingen 2025: wat beloven de politieke partijen ondernemers?

Lees verder onder de advertentie

Stemwijzer speciaal voor ondernemers

INretail analyseerde de verkiezingsprogramma’s van de negen grootste politieke partijen. In een rondgang bij ondernemers verzamelde de organisatie voor de zomer twaalf belangrijke aandachtspunten voor retailers. Daarna legde de brancheorganisatie de verkiezingsprogramma’s langs deze punten.

Er is geen stemwijzer die inzoomt op wat de ondernemer bezighoudt Paul te Grotenhuis INretail

„De stemwijzer maakt duidelijk welke posities de partijen innemen als het gaat over het aanpakken van winkelcriminaliteit, investeringen in winkelgebieden, meer nettoloon voor de medewerkers en minder accijnzen en btw”, vertelt Te Grotenhuis.

Op de plekken waar een INretail-logo staat, is een punt dat echt goed opgepakt wordt door die politieke partij en duidelijk in hun verkiezingsprogramma terug te vinden. „Bij groene bolletjes wordt het punt wel genoemd, maar minder specifiek in het programma’’, legt Te Grotenhuis uit.

Lees verder onder de advertentie

De stemwijzer van INretail

Lagere werkgeverslasten en minder regeldruk

Is er onder Nederlanders echt behoefte aan nog een stemwijzer? „Er zijn heel veel stemwijzers en die werken met stellingen over wat jij bijvoorbeeld belangrijk kunt vinden. Maar dat zijn vaak stellingen op basis van wat jij als persoon belangrijk vindt. Er is geen stemwijzer die inzoomt op wat de ondernemer bezighoudt. Daar zit het grote verschil”, zegt Te Grotenhuis.

Op de stemwijzer staat niet aangegeven welke van de punten ondernemers het belangrijkst vinden. Daarom peilde INretail onder 550 ondernemers welke vijf punten voor hen het belangrijkst zijn. De belangrijkste onderwerpen waar een nieuw kabinet straks werk van moet maken, zijn lagere werkgeverslasten (85 procent) en het aanpakken van alle regeldruk waarmee ondernemers worden opgezadeld (79 procent).

Ook het wegnemen van drempels om medewerkers in loondienst te kunnen nemen (61 procent) wordt veel genoemd.

Denk daarbij aan de hoge kosten van loondoorbetaling in het tweede ziektejaar.

Lees verder onder de advertentie

VVD blijft populair onder retailers

De meeste van deze ondernemers (33 procent) zijn van plan om op de VVD te stemmen op 29 oktober. Gevolgd door JA21 (18 procent) en CDA (16 procent). Opvallend is dat slechts 1 procent van hen op de BBB gaat stemmen, terwijl die partij de meeste INretail-logo’s krijgt op de stemwijzer. Hoe komt dat?

„Als je als ondernemer bijvoorbeeld heel erg last hebt van het thema energie. Dan zou het best kunnen zijn dat jij dus een andere waardering geeft aan daar waar het logo van INretail staat. Dus kan het best zijn dat BBB niet voor jou de beste partij is”, legt Te Grotenhuis uit.

Geeft INretail nog stemadvies aan de ondernemers? „Nee, die geven we niet. Het enige wat we zeggen is als je met je ondernemershart stemt, kijk dan naar deze stemwijzer en dan heb je in een oogopslag in beeld waar de belangrijkste prioriteiten per partij liggen.”

Lees verder onder de advertentie

Lees ook: Van schijnzelfstandigheid tot verplichte AOV: 37 procent zzp’ers baseert stemgedrag op zzp-wetgeving