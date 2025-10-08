De boodschap van de winkelstraat aan de politiek is duidelijk: ‘Verhoog het minimumloon niet naar 18 euro per uur!’. Pauline Broekman, mede-eigenaar van een vermaard Utrechts fashionimperium, is helder. „Het gaat ten koste van ons resultaat en uiteindelijk dus van de winkelstraat.”

Lees verder onder de advertentie

Vier aspirant Kamerleden kruisten maandagavond de degens in de Utrechtse modewinkel van de familie Broekman in hartje Domstad. Brancheorganisatie INretail had een debat georganiseerd tussen de paspoppen, stapeltjes truien, wanden met overhemden en kledingrekken van deze koninklijke modewinkel over hun verkiezingsprogramma’s. Op 29 oktober gaan ook retailers naar de stembus.

Arend Kisteman (VVD), Jantine Zwinkels (CDA), Marco Esser (GroenLinks-PvdA) en Joost Sneller (D66) kregen vooral over het onderwerp minimumloon een spervuur aan vragen te verwerken. Esser en Sneller willen deze verhogen naar 18 euro per uur, Kisteman is faliekant tegen en Zwinkels nam een middenpositie in.

„Ik blijf bij mijn 18 euro. Dat hogere salaris wordt uitgegeven in die winkelstraat en dat is goed, en het is een stimulans om te innoveren. Maar we stellen wel voor om de kosten voor het mkb te verlagen”, wierp Esser als verzachtende maatregel in de strijd. Hij wil juist het geld ophalen bij de grote bedrijven - die jaarlijks ‘miljarden euro’s winst maken’ - door het verzwaren van de lasten.

Lees verder onder de advertentie

‘Het geld moet eerst verdiend worden’

Het minimumloon bedraagt per 1 januari 2026 14,71 euro bruto per uur voor werknemers van 21 jaar en ouder. Dit is een stijging van 2,15 procent ten opzichte van de tweede helft van 2025 en is een gevolg van de automatische indexatie van het wettelijk minimumloon. Arend Kisteman hamerde tijdens het debat consequent op het feit dit geld eerst verdiend moet worden. ,,Je gaat als ondernemer geen mensen meer aannemen bij zo’n toename van het minimumloon. De loonkosten zijn al zo hoog.”

Lees ook: Ondernemer Daan voelt zich pinapparaat overheid: ‘Zonder goede winkels stelt centrum niets voor’

Geflankeerd door vader Tom luisterde Pauline Broekman, zesde generatie, maandagavond aandachtig naar de vier politici. Ze is het geheel niet eens dat het minimumloon omhoog moet naar 18 euro.

Lees verder onder de advertentie

„Alle kosten zijn de laatste jaren gestegen en dan komt dit er ook nog eens bij”, zegt ze. „Maar mijn belangrijkste punt is dat sommige politieke partijen ook het minimumjeugdloon vanaf 18 jaar willen afschaffen, dat heeft op ons een enorme impact. Bij ons werkt veel jeugd in het weekend. Een 18-jarige verdient nu 7,20 euro per uur. Als dat naar 18 euro gaat, heeft dat voor mij geen toegevoegde waarde meer om mensen op te leiden.”

Afschaffen minimumjeugdloon vanaf 18 jaar heeft op ons een enorme impact. Een tientje meer lappen! Pauline Broekman Broekman Mode en De Rode Winkel

„Ik heb echt het gevoel dat zo’n voorstel van onder andere GroenLinks-PvdA te doen is om zieltjes te winnen, want het lost voor het land weinig op”, gaat Broekman verder. „Ik wil als werkgever echt niet mijn mensen slecht betalen, maar het moet wel uitkomen. Een tientje meer lappen! Als dadelijk jongeren uit het mbo geen praktijkopleidingen meer kunnen volgen, omdat werkgevers zeggen: ‘Ik neem wel een 21-plusser met meer ervaring aan’, ben je verder van huis. Het is een onverstandige keus, het loslaten van dat minimumjeugdloon vanaf 18 jaar.”

‘Bedrijfsresultaat retail staat onder druk’

Retaildeskundige van ING Dirk Mulder snapt het betoog van Broekman drommels goed. „Van een netto-omzet van 100 houdt de detailhandel non-food op dit moment 8,1 procent over. Van dat percentage moet bijvoorbeeld nog de ondernemingsbeloning, belasting en rente worden betaald. Als je sec alleen naar de ondernemers uit hoek van kleding en sport kijkt, ligt dat bedrijfsresultaat nog later, namelijk op 6,2 procent.’’

Lees verder onder de advertentie

Mulder: „Het is niet erg veel wat overblijft onder de streep. Het verhogen van het minimumloon naar 18 euro per uur heeft dus gevolgen voor de personeelskosten. De situatie is eigenlijk nog ongunstiger, omdat andere kosten als inkoop, energie en huur ook blijven stijgen. Mijn conclusie is dat dit alles gevolgen heeft voor de winkelstraat.”

De vier politici tijdens het debat dat was georganiseerd door INretail: Van links naar rechts Joost Sneller (D66), Arend Kisteman (VVD), Jantine Zwinkels (CDA) en Marco Esser (GroenLinks-PvdA). Foto: Jeroen Poortvliet/INretail

Lees ook: Arthur Feenstra wil met OFM. naar 40 winkels en 100 miljoen euro omzet: ‘Retail is topsport’