Zzp-beleid speelt een sleutelrol in het stemhokje: 37 procent van de zzp’ers zegt dat plannen rond zzp-wetgeving hun stemkeuze sterk beïnvloeden. Dat blijkt uit een verkiezingsonderzoek van de Freelance Markt Index (FMI), waarin zelfstandigen en bedrijven hun mening gaven over zzp-beleid zoals de handhaving op schijnzelfstandigheid en de verplichte AOV.

Wat willen de andere politieke partijen doen voor ondernemers? De Ondernemer maakte een overzicht van de belangrijkste punten in de verkiezingsprogramma’s.

„De rode draad is helder: freelancers zijn de besluiteloosheid zat”, zegt Stefan Postma, hoofdredacteur van de Freelance Markt Index. Volgens Postma is besluiteloosheid voor zzp’ers een bijzonder gevoelig onderwerp. Dat blijkt uit honderden persoonlijke boodschappen die freelancers aan het volgende kabinet richtten.

„De frustratie is voelbaar, en we zien in onze peiling onder zzp’ers dat dit zich vertaalt naar hun stemgedrag.”

Schijnzelfstandigheid belangrijk thema

Heldere criteria voor zelfstandigheid is verreweg de meest genoemde behoefte voor 2026 onder zzp’ers. Zowel zzp’ers als het bedrijfsleven vinden dat de politiek moet kiezen en niet kan blijven zweven tussen definities. Al helemaal als de Belastingdienst in 2026 start met het uitdelen van boetes. Gerichte handhaving in risicosectoren krijgt opvallend brede steun. Alleen BBB, SGP en JA21 pleiten in hun verkiezingsprogramma voor een aanpak per sector.

Daarnaast steunen veel zzp’ers het idee van een wettelijk minimumtarief, al vinden velen dat dit per sector moet verschillen. Een groot deel van de politieke partijen steunt eveneens een minimumtarief. De kans op de komst van deze wetgeving lijkt groot.

Verplichte AOV, VBAR en Wet DBA

Ook is er onder zzp’ers duidelijke vraag naar keuzevrijheid of een opt-out als het gaat om de verplichte AOV. Een standpunt dat wordt gedeeld met VVD, SGP, CDA en DENK. Het huidige kabinet wil namelijk een basisverzekering via het UWV invoeren. Deze verzekering kan zzp’ers tot maximaal 171 euro per maand kosten. De uitkering komt neer op het minimumloon en gaat pas na twee jaar ziekte of een ongeval in.

Onder zzp’ers is de voorkeur verdeeld over Wetsvoorstel VBAR, Wetsvoorstel Zelfstandigenwet en het volledig schrappen van de Wet DBA. Veel zzp’ers kiezen voor het schrappen van de wet en scharen zich hiermee onder FvD, BBB en BVNL. Daarnaast is er duidelijk meer steun voor Wetsvoorstel Zelfstandigenwet dan voor de VBAR.

