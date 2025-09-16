Prinsjesdag 2025 - Jacco Vonhof hekelt regeldruk en politieke spelletjes: ‘Economie op één zetten’

Lees verder onder de advertentie

Volgens Vonhof wordt deze derde dinsdag van september geen verrassende dag. Het kabinet is ‘dubbel demissionair’, de beleidsruimte is klein en de meeste plannen liggen al op straat. Grote koerswijzigingen verwacht hij dan ook niet, zegt hij in het radioprogramma De Ondernemer Live.

Hou nou op met regels maken voor mensen die zich niet aan de regels houden Jacco Vonhof Voorzitter MKB-Nederland

,,Het is dit jaar een beleidsarme Prinsjesdag”, aldus Vonhof. ,,Alles wat bekend moet worden is al uitgelekt, en dat is niet veel. We hebben te maken met een dubbel demissionair kabinet, dan is er weinig slagkracht. Ik luister vooral naar wat de koning zegt over de staat van het land en over ondernemerschap.”

Regeldruk en rapportageverplichtingen

Hij vindt dat het kabinet de komende maanden toch nuttig kan besteden. ,,Als ministers geen nieuw beleid kunnen maken, kunnen ze wel de zolder opruimen. Het zou prettig zijn als we nu alle overbodige regels en rapportageverplichtingen voor ondernemers tegen het licht houden. En wat mij betreft ook afschaffen.”

Daarmee komt hij uit bij een terugkerend pijnpunt: regeldruk. „Hou nou op met regels maken voor mensen die zich niet aan de regels houden”, zegt hij scherp. „Dat is de nummer één ergernis bij ondernemers.”

Haagse spelletjes

Vonhof heeft wél vertrouwen in de nieuwe minister van Economische Zaken, Vincent Karremans. ,,Zijn voordeel is dat hij verder kan waar zijn voorganger moest stoppen. En Karremans is zelf ondernemer geweest, hij weet waar de pijn zit. Hij noemt regeldruk zijn belangrijkste prioriteit en dat klinkt hoopvol.”

Tegelijk waarschuwt Vonhof voor wat hij noemt ‘Haagse spelletjes’. „De politiek is druk met zichzelf”, vindt Vonhof. „Als realityshow is het prachtig, maar dit gaat over ons land. Wij kunnen ons geen onderling gedoe veroorloven. Daarom pleit ik voor beleid met een horizon van tien jaar. Eerst kijken hoe we het geld gaan verdienen, daarna praten over verdelen.”

Elke sector kampt met tekorten. Er moeten keuzes worden gemaakt Jacco Vonhof MKB-Nederland

Uit de Prinsjesdag-peiling van MKB-Nederland en VNO-NCW blijkt dat bijna 90 procent van de ondernemers ontevreden is over de stabiliteit van politiek en bestuur. Zes op de tien vinden het ondernemingsklimaat ronduit slecht.

Voor Vonhof zijn de prioriteiten dan ook glashelder: ,,Regeldruk aanpakken, zorgen voor financiering en de arbeidsmarkt. Elke sector kampt met tekorten. Hoe zorgen we dat mensen die willen werken ook kúnnen werken? Hoe houden we de economie draaiend? Ondernemers willen duidelijkheid. Er moeten keuzes moeten worden gemaakt.”

