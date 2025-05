Blokker keert terug: minstens 30 winkels heropenen na faillissement

Lees verder onder de advertentie

Zakenman Roland Palmer kocht na het faillissement de merknaam Blokker en werkt nu aan een heropening. Palmer heeft al afspraken gemaakt met eigenaren van zo’n dertig voormalige winkels. Dat aantal kan door nieuwe overeenkomsten verder oplopen. De eerste heropeningen staan gepland voor mei en juni. Zo meldt een winkelcentrum in Breskens dat daar vanaf juni Blokker weer terugkeert, terwijl de Stentor eerder liet weten dat er ook een vestiging in Steenwijk geopend wordt.

Blokker gaat samenwerken met franchisers

Met de nieuwe winkels erbij komt het totaal aantal Blokker-vestigingen op ongeveer zeventig. Roland Palmer liet bij aankoop van de merknaam al weten dat hij met franchisenemers wil samenwerken om het merk opnieuw op te bouwen. Want na het faillissement bleven alleen 42 franchisevestigingen overeind. De moeder van Roland Palmer is een zus van Jaap en Ab Blokker, die het bedrijf decennialang leidden. Hij raakte in 2009 ook bij het bedrijf betrokken. Toen zijn oom Jaap overleed werd hij bestuursvoorzitter. Palmer wilde het bedrijf moderniseren, maar vond daarbij naar verluidt geen vruchtbare bodem bij de rest van het bestuur.

Lees ook: Het gaat ‘best oké’ met de Blokker-franchisenemers: ‘We werken goed en hard samen’

Lees verder onder de advertentie

Blokkerpanden in trek: grote retailers nemen hun kans

De lege Blokkerpanden zijn gewild. Na het faillissement waren er opeens 350 winkelpanden vrijgekomen, en dat komt bijna nooit voor. Onder meer schoenenketen vanHaren is op meerdere Blokker-locaties gedoken. VanHaren is niet de enige retailer die gebruikmaakt van de lege panden. Ook Kruidvat doet mee. Een woordvoerder zegt dat het ‘tien tot twintig’ panden op het oog heeft. De Duitse discounter Kik zou graag gebruikmaken van de lege winkelpanden, geeft directeur Philipoom toe. Ook Wibra heeft dertig bevestigde contracten in voormalige Blokkerwinkels, tien maakt het nog niet met naam en toenaam bekend.

Het faillissement in november vorig jaar volgde op financiële problemen door oplopende schulden en toenemende concurrentie van webwinkels. Na een grote uitverkoop, sloten de winkels van het hoofdkantoor in januari definitief. Die uitverkoop vond plaats in de 350 eigen winkels van Blokker. De 45 franchisezaken vielen daar buiten. In diverse winkels was het toen dringen geblazen met koopjesjagende klanten. Nu hoopt Palmer het bekende winkelmerk nieuw leven in te blazen.

Lees ook: VanHaren duikt op lege Blokkerpanden: 9 nieuwe winkels op komst