VanHaren heeft aangekondigd dat de voormalige Blokker-locaties in verschillende steden dit jaar omgebouwd zullen worden tot schoenenwinkels. De keten heeft plannen om in 2025 maar liefst achttien nieuwe winkels in Nederland te openen, waarvan negen in oud-Blokkerpanden.

Na het faillissement van Blokker zijn er opeens 350 winkelpanden vrijgekomen, en dat komt bijna nooit voor. Onder meer schoenenketen vanHaren is nu op meerdere Blokker-locaties gedoken. De schoenenwinkelketen gaat voormalige Blokker-locaties in onder meer Amersfoort, Zwolle, Waddinxveen en Haarlem in de loop van dit jaar ombouwen. Vorig jaar kwamen er al nieuwe winkels bij in bijvoorbeeld Den Helder, Vlaardingen en Arnhem. Momenteel heeft vanHaren 137 locaties in Nederland en 55 in België.

Blokkerpanden zijn gewild

VanHaren is niet de enige retailer die gebruikmaakt van de lege panden. Ook Kruidvat doet mee. Een woordvoerder zegt dat het ‘tien tot twintig’ panden op het oog heeft. De Duitse discounter Kik zou graag gebruikmaken van de lege winkelpanden, geeft directeur Philipoom toe. Ook Wibra heeft dertig bevestigde contracten in voormalige Blokkerwinkels, tien maakt het nog niet met naam en toenaam bekend.



Marskamer, tot 2021 onderdeel van de Blokker Holding, haalde in 2023 al twee Blokkers binnen, waar er nu twee bij zijn gekomen. Een woordvoerder meldt dat nummer vijf, zes en zeven ook binnenkort in het bezit van Marskamer zullen komen.

VanHaren groeit ondanks uitdagende retailmarkt

Mede door de uitbreiding steeg de omzet van vanHaren in 2024 naar 287,3 miljoen euro, tegen 281,9 miljoen euro in 2023. De keten verkocht vorig jaar zo’n 7,9 miljoen paar schoenen, ongeveer evenveel als een jaar eerder.

Blokker werd in november vorig jaar failliet verklaard, waarna honderden winkels van die keten moesten sluiten. De ongeveer 45 franchisewinkels zijn nog wel open.

