Blokker maakt comeback: kan het vertrouwde logo en assortiment zorgen voor succes?

Nostalgisch of dom? Blokker probeert opnieuw voet aan de grond te krijgen in de Nederlandse winkelstraten. Met het oude logo op de gevels opende de nieuwe Blokker de afgelopen week twaalf verse winkels. Waarom zou de huishoudketen, die eerder failliet ging, het dit keer wél redden? En waarom niet? Twee experts, een criticaster en een liefhebber, aan het woord.

„Het oude Blokker-logo terughalen?’’ Retailexpert Paul Moers slaakt een lange, diepe zucht. „Dat is het domste wat je kunt doen. Het straalt uit: ‘We zijn trots op het verleden.’ Maar die tijd is voorgoed voorbij, schrijft het AD.

Over dat oude logo: het heeft grote witte letters op een oranje achtergrond, precies zoals het vroeger was, toen Blokker nog een icoon uit de winkelstraat was met op het eind nog altijd vierhonderd filialen. „De wereld is totaal veranderd. Als retailer kun je dan niet blijven teren op de wereld van gisteren. Dat is pure nostalgie - en daar win je de toekomst niet mee.’’

Om een soort oubollige variant van Blokker terug te laten keren, was niet het idee van Roland Palmer (neef van oprichters Jaap en Ab Blokker), die afgelopen december de merkrechten kocht. Hij wil juist kracht uitstralen met de oranje kleur. „Wij willen met dit logo duidelijk maken dat het vertrouwde merk terugkomt in een nieuwe jas”, zei Palmer deze week. Hij verklaarde ook dat hij een jongere doelgroep hoopt aan te boren. Voor een deel gaat dat gebeuren met bekende merken zoals Brabantia, Leifheit en Mepal.

Blokkers uitdaging

Moers ziet te weinig verandering in het assortiment. Hij somt op:„ Geurstokjes, strijkijzers en een droogrek. Als je jongeren wilt aantrekken, bied dan iets waar ze écht enthousiast van worden.”

Als het aan Moers had gelegen, was Blokker een wat duurdere winkel geworden. „Qua prijs gaan ze het toch niet winnen van Ikea, Hema en Action. Kijk nou eens naar de jeugd, jonge mensen die net een baan hebben en geld willen uitgeven. Voor bijvoorbeeld een echt goed koffiezetapparaat van 1000 euro. Creëer een hoek waar mensen wild van worden, die ruimte is er in de markt.”

Met deze minimale inkoopkracht wordt het wel heel lastig Paul Moers

Nog een probleem volgens Moers: de beperkte slagkracht qua inkoop. Naast twaalf nieuwe winkels hoopt Blokker er nog ruim dertig te openen, en er zijn ook nog 39 zelfstandige franchise-winkels. De concurrentie heeft veel meer winkels. „Met deze minimale inkoopkracht wordt het wel heel lastig.”

Is nostalgie wel de juiste strategie?

Palmer wil dat Blokker de winkel wordt waar iedereen terecht kan voor een degelijke strijkbout, vertelde hij. Moers gelooft daar niet zo in: „Online heeft iedereen ontdekt, zelfs de oudste doelgroep. Dus waarom zou je nog naar Blokker gaan voor een strijkijzer? Bol.com is sneller en makkelijker. En een strijkijzer is niet zo ingewikkeld dat je veel service van het personeel nodig hebt.”

Samenvattend krijgt de nieuwe Blokker van Moers ‘3 tot 4 van de 10 punten’. „Ik zie krampachtig vasthouden aan het verleden.”

Paul Moers: ‘Krampachtige nostalgie’. Foto: AD.

De liefhebber: ‘Betrouwbaarheid is groot’

Kitty Koelemeijer, hoogleraar Marketing aan Nyenrode Business Universiteit, is positiever gestemd. „Ik moet ook eerlijk zeggen: ik wil dat Blokker slaagt. Een Nederlandse retailer met eigen merken hoort in onze winkelstraten. Als ze het halen, is het een huzarenstukje.”

Ze ziet kansen, juist vanwege het vertrouwde gevoel dat Blokker oproept. „Blokker is nog steeds een sterk merk, met veel positieve associaties. Hun grote voordeel is hun betrouwbaarheid.”

Daar ziet ze een voordeel ten opzichte van de grote concurrent Action, dat juist een telkens wisselend assortiment heeft. „Bij Blokker weet je: ze hebben de pan van het goede merk en de Sodastream is er. Je kent de prijzen en de kwaliteit is goed. Misschien niet het allergoedkoopst, maar je hebt wel zekerheid. Dat kun je van Action niet altijd zeggen.”

Ze gelooft erin dat er een doelgroep is voor Blokker: mensen die goede en degelijke spullen willen kopen. En ook mensen die iets willen vasthouden voordat ze het kopen. „Dat is een niche, maar misschien groter dan je denkt. En het is bovendien een heel waardevolle groep.”

Blokkers kansen als kleine speler

Ze heeft juist wel leuke dingen gezien in het assortiment: een stoomstrijkijzer voor mensen die niet willen strijken, en een grappige standaard voor een tros bananen. Een duurdere Blokker ziet ze niet voor zich: „Dat is niet het imago. Het kan misschien ooit, maar je moet langzaam veranderen, anders keren de bestaande klanten zich van je af.”

Dat Blokker nu nog relatief klein is, kan een voordeel zijn: „Als je klein bent, kun je je op die niche richten en het daarbij houden. Dan is het wel zaak dat ze de kosten laag houden. Dat doen ze nu goed met maar 25 mensen op het hoofdkantoor.”

Gevaar om gekopieerd te worden

Een laatste voordeel kan de nieuwe eigenaar Palmer zijn. Nadat hij in zijn vorige Blokker-periode werd weggestuurd, werkte hij voor de Chinese internetreus Alibaba, waar hij leerde om digitaal te werken. „Niet alleen met een website, maar ook met alle IT-systemen. Aan die ervaringen hebben ze straks heel veel.”

En natuurlijk ziet de hoogleraar de uitdaging en concurrentie van Action, Hema en tegenwoordig zelfs van Lidl, die ongeveer in dezelfde vijver vissen. „ En als Blokker iets leuks heeft, heeft een ander het zo gekopieerd voor minder geld. Ik kan ook niet zeggen dat het zeker gaat lukken, maar ik gun het ze wel.”

Kitty Koelemeijer: ‘Betrouwbaarheid is groot’. Foto: AD.

