28.000 minder: recordaantal zzp’ers gooide eerste kwartaal handdoek in ring

Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) becijfert. Ten opzichte van de eerste drie maanden van 2024 zijn er per saldo 28.000 zelfstandigen zonder personeel minder.

Het is de eerste keer dat het CBS, dat het aantal zelfstandigen sinds 2013 apart bijhoudt, een daling ziet. Tot nu kwamen er maandelijks juist 2000 tot 3000 zzp’ers bij. Met 1,26 miljoen bereikte het aantal zzp’ers vorig jaar zijn hoogtepunt, meldt het Parool.

Aanpak schijnzelfstandigheid

Begin januari zijn de regels aangescherpt voor werkgevers die zelfstandigen inhuren. Als het werk dat zij doen ook door mensen in vaste dienst wordt gedaan, is volgens het kabinet sprake van ‘schijnzelfstandigheid’. Werkgevers voorkomen daarmee het betalen van sociale lasten, werkgeversverzekering en premies; dat is immers aan de zelfstandigen.

De verwachting is dat de grootste daling van het aantal zelfstandigen over een jaar zal komen CBS

Regels zzp’ers nog niet gehandhaafd

Hoewel de nieuwe regels op voorspraak van de Tweede Kamer nog niet zo streng worden gehandhaafd, kiest ruim 40 procent van de bedrijven die gebruikmaakten van zzp’ers ervoor niet langer zelfstandigen in te huren (naast de 33 procent die dat sowieso al niet deed).

Weliswaar deelt de Belastingdienst dit jaar nog geen boetes uit, bij controles kan al wel worden gewaarschuwd. De verwachting is dan ook dat de grootste daling van het aantal zelfstandigen over een jaar zal komen, als de fiscus wel gaat ingrijpen.

Recordaantal: vooral afname in zorg en techniek

Vooral in beroepsgroepen waarin nu juist schaarste is, nam het aantal zelfstandigen relatief sterk af. Daaronder de zorg, technische beroepen, horeca en schoonmaak. Ook het aantal zelfstandige bouwvakkers daalde fors. De grootste absolute daling was er bij verkopers van spullen. Vooral in coronatijd doken veel zelfstandigen op met webwinkeltjes.

Het merendeel van de zzp’ers is nog altijd zelfstandig aan het werk. 47.000 zzp’ers hebben inmiddels hun toevlucht gezocht tot flexcontracten, direct bij de werkgever of via een uitzendconstructie. 12.000 voormalige zelfstandigen zijn inmiddels in vaste dienst bij een werkgever, 48.000 zelfstandigen zitten in vergelijking met een jaar geleden helemaal zonder werk.