Helft van de opdrachtgevers en zzp’ers tevreden met handhaving op schijnzelfstandigheid

Het aantal zzp’ers is in april opnieuw vrijwel gelijk gebleven. Dat was in de voorgaande maanden ook al het geval, blijkt uit cijfers van de KVK ZZP-monitor. Hiermee stabiliseert het aantal zelfstandigen. Uit aanvullend KvK-onderzoek blijkt dat de helft van de zzp’ers en opdrachtgevers positief is over de verscherpte handhaving op de Wet DBA.

Eind vorige maand stonden er bijna 1,8 miljoen zzp'ers ingeschreven. Opnieuw stopten meer zelfstandigen en startten er minder. Het aantal stoppers steeg met bijna een kwart vergeleken met april vorig jaar en het aantal starters daalde met ongeveer een vijfde. Per sector waren er verschillen. Zo was er wederom een daling van het aantal zzp'ers in de zorg en de bouw. Vrijwel alle andere sectoren lieten een lichte plus zien.

Werkgevers kunnen sinds 1 januari 2025 een naheffing krijgen als blijkt dat ze zelfstandigen inhuren voor werk dat in een vast dienstverband moet worden gedaan. Boetes als deze schijnzelfstandigheid wordt geconstateerd zijn nog niet door de Belastingdienst uitgedeeld, meldde staatssecretaris Tjebbe van Oostenbruggen van Financiën (NSC) onlangs aan de Tweede Kamer.

90 procent zzp’ers vindt zich geen schijnzelfstandige

KvK deed voor deze ZZP-monitor aanvullend onderzoek naar schijnzelfstandigheid onder vijfhonderd zzp’ers en vijfhonderd opdrachtgevers. Daaruit blijkt dat in beide groepen 9 op de 10 goed op de hoogte is van wat de handhaving op schijnzelfstandigheid betekent voor hun bedrijf. Ook vindt bijna 90 procent van de zzp’ers zichzelf bij de huidige opdracht geen schijnzelfstandige. Opvallend is dat slechts de helft van de opdrachtgevers dezelfde mening is toegedaan.

Opdrachtgevers zijn bezig hun manier van inhuur van arbeid aan te passen, en sommige zzp’ers gaan in loondienst Joris Knoben Professor Strategie en Ondernemerschap aan de Tilburg School of Economics and Management

Joris Knoben, hoogleraar Strategie en Ondernemerschap aan de Tilburg School of Economics and Management, wijst op de discrepantie in perceptie tussen zzp’ers en opdrachtgevers: „Het feit dat 90 procent van de zzp’ers zichzelf geen schijnzelfstandige vindt, maar dat opdrachtgevers hier heel anders tegenaan kijken, geeft aan dat er nog veel onzekerheid is. Beide partijen zoeken naar duidelijkheid en stabiliteit. Opdrachtgevers zijn bezig hun manier van inhuur van arbeid aan te passen, en sommige zzp’ers gaan in loondienst. Ik verwacht daarom dat de huidige, relatief stabiele, situatie zeker nog een paar maanden aan zal houden.”

Zzp’er maakt zich zorgen over vrijheid als ondernemer

Zowel zzp’ers als opdrachtgevers snappen waarom de Wet DBA er is en handhaving nodig is, blijkt uit het onderzoek. De helft van hen vindt het goed dat de overheid actiever optreedt tegen schijnzelfstandigheid. Maar ze merken er wel de gevolgen van. Een derde van de zzp’ers en 40 procent van de opdrachtgevers maakt zich zorgen over hun bedrijf door de verscherpte handhaving. Daarnaast maakt bijna de helft van de zzp’ers zich specifiek zorgen over hun vrijheid als ondernemer en een afname van opdrachten en inkomsten. Ongeveer twee derde van de opdrachtgevers maakt zich zorgen over de toename van regeldruk, personeelstekort en het opvangen van drukte.

