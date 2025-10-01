Door angst voor schijnzelfstandigheid worden wachtlijsten bij UWV nog langer

Het UWV, dat al jaren kampt met lange wachtlijsten, moet het vanaf vandaag met veel minder verzekeringsartsen doen. De artsen zijn allemaal zzp’er en kiezen ervoor dat te blijven. De uitkeringsinstantie schakelt hen, uit angst voor boetes en naheffingen, niet meer in. Duizenden zieke werknemers moeten daardoor langer op een WIA-keuring wachten.

Wie langdurig ziek uitvalt, staat vaak maanden, en soms zelfs meer dan een jaar, voor zo’n keuring op de wachtlijst. Deze keuring bepaalt of iemand arbeidsongeschikt is en in welke mate. Intussen is het voor de werknemer en diens werkgever afwachten of hij of zij een WIA-uitkering krijgt. Dat meldt *De Telegraaf*.

‘Handhaving schijnzelfstandigheid schiet doel voorbij’

Voormalig minister Van Hijum (Sociale Zaken) erkende in de Tweede Kamer dat de hardere opstelling van de fiscus ten aanzien van zzp’ers het UWV in de wielen rijdt. Terwijl bepaalde overheidsinstanties, zoals de Belastingdienst zelf, wel met zelfstandigen mogen blijven werken, wordt daar bij het UWV een eind aan gemaakt.

Overheid schiet doel met wet schijnzelfstandigheid ver voorbij Cristel van de Ven VZN

Cristel van de Ven voorzitter van Vereniging Zelfstandigen Nederland (VZN) zei eerder tegen De Ondernemer dat werkgevers veel te voorzichtig geworden zijn. „Het doel dat de overheid met deze wet tegen schijnzelfstandigheid voor ogen heeft, wordt volgens ons ver en ver voorbij geschoten.’’

