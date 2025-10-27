Tweede Kamerverkiezingen: VVD meest populair bij zzp’ers, D66 volgt op korte afstand

De VVD blijft de meest populaire partij onder zzp’ers. 21,7 procent van de zelfstandigen zonder personeel zegt bij de Tweede Kamerverkiezingen op de liberalen te stemmen. De aanhang is daarmee flink gedaald ten opzichte van twee jaar geleden, toen nog bijna een derde van de zzp’ers op de VVD stemde.

Dat blijkt uit een peiling van ZZPKiest onder bijna 5.000 zzp’ers. D66 staat op de tweede plaats, met 19,1 procent van de stemmen. Dat is meer dan een verdubbeling ten opzichte van een vergelijkbaar onderzoek rond de verkiezingen van 2023, en bijna op het niveau van 2017.

GroenLinks/PvdA op de derde plaats bij zzp’ers

GroenLinks/PvdA volgt op de derde plaats met 10,3 procent, gelijk met het resultaat in 2023. JA21 zit de combinatiepartij echter op de hielen, met 10,2 procent.

Het zzp-beleid van een partij weegt voor zelfstandigen iets minder zwaar mee dan twee jaar geleden. Op de vraag hoe bepalend de zzp-standpunten van een partij zijn voor hun uiteindelijke stemkeuze, geven respondenten een gemiddeld cijfer van 5,8 (op een schaal van 1 tot 10). In 2023 was dat nog 6,3.

Verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering

ZZPKiest is een initiatief van ZiPconomy, in samenwerking met Vereniging Zelfstandigen Nederland en FNV Zelfstandigen, de vertegenwoordigers van zzp’ers in de SER, en de Universiteit van Amsterdam.

In de peiling wordt niet alleen gevraagd naar politieke voorkeur, maar ook naar meningen over een aantal heikele zzp-dossiers. Zo blijkt een ruime meerderheid de voorkeur te geven aan een combinatie van een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering en soepelere regels rond inhuur, boven het alternatief van strengere regels zonder verplichte verzekering.