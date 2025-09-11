Wet verplichte AOV voor zzp’ers flink op de schop: premie kan omlaag

Hij hangt nog steeds als een zwaard van Damocles boven de zzp’er, de verplichte Basisverzekering Arbeidsongeschiktheid Zelfstandigen (BAZ). Volgens bronnen van het FD is het wetsvoorstel nu flink herzien om tegemoet te komen aan diverse bezwaren. Belangrijkste winst is het verlagen van de premies.

Kleine zelfstandigen zonder personeel hebben het niet makkelijk in Nederland. Naast alle onduidelijkheid over de wet rondom schijnzelfstandigheid is er het wetsvoorstel voor een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering. De eerste versie van die wet was niet populair onder zzp’ers. De verzekering werd gezien als te duur en onnodig, bovendien waarschuwden het UWV en de Belastingdienst dat de wet onuitvoerbaar zou zijn, aldus de krant.

Er zou nu een flink herziene versie van het wetsvoorstel zijn, dat overigens nog besproken moet worden in de ministerraad. Een van de belangrijkste wijzigingen is de verlenging van de wachttijd van één naar twee jaar voordat gebruik gemaakt kan worden van de verzekering. Groot voordeel hiervan is dat de premie omlaag kan. Bij het nieuwe voorstel zou de premie worden vastgesteld op 5,4 procent van de winst uit onderneming (in plaats van de eerdere 6,5 procent). Voor die periode van twee jaar zullen zelfstandigen wel zelf een voorziening moeten regelen voor het inkomensverlies.

Het feit dat zelfstandigen pas na twee jaar gebruik kunnen maken van de BAZ, betekent ook minder druk op het UWV. De al overbelaste uitvoeringsinstantie moet de BAZ gaan uitvoeren. Het UWV waarschuwde eerder al voor uitvoeringsproblemen en denkt niet eerder dan in 2030 te kunnen beginnen met uitvoering te geven aan de wet.

BAZ is niet voor deeltijd zzp’er

Het definitieve wetsvoorstel bevat ook een opt-outregeling. Wie al een verzekering heeft die minimaal hetzelfde uitkeert, hoeft niet mee te doen. De regels voor deze opt-out zijn volgens het FD wel aangescherpt. Zelfstandigen met BV en deeltijd zzp doen niet mee De BAZ geldt overigens alleen voor IB-ondernemers, zoals zelfstandigen (met of zonder personeel) met een eenmanszaak. De regeling geldt niet voor zelfstandigen met een BV. Ook gaat de regeling niet gelden voor deeltijd-zzp’ers. Voor zo’n 600.000 zzp’ers is het zzp-schap een neveninkomen. Zij combineren dat met een baan en hebben op die manier al een vangnet bij arbeidsongeschiktheid en vallen straks dus niet onder de BAZ. Dit punt zat nog niet eerder in de plannen.

Het verplichte karakter van de verzekering blijft een zure appel voor veel zelfstandigen Cristel van de Ven VZN

„Het verplichte karakter van de verzekering blijft een zure appel voor veel zelfstandigen”, zegt Cristel van de Ven, voorzitter van VZN, de koepelorganisatie van belangenbehartigers van zzp’ers, in een reactie aan De Ondernemer. „We kunnen stellen dat het een basisverzekering is die past bij de kenmerken van zelfstandige ondernemers. Het is gelukt om de opt-out in het voorstel te houden, de wachttijd naar twee jaar te brengen en de kosten flink naar beneden te krijgen. Daar zijn we gematigd tevreden mee.”

Snel handelen

De wet BAZ is onderdeel van de plannen die Nederland bij Europa heeft ingediend om aanspraak te maken op het coronaherstelfonds. Bij het niet nakomen van die afspraken – waar ook de aanpak tegen schijnzelfstandigheid onder valt – kan Nederland 600 miljoen aan Europese steungeld mislopen. Vandaar dat er het demissionair kabinet veel aan gelegen is de wet snel door het parlement te loodsen.

