FNV en CNV hebben een juridische overwinning geboekt in de langslepende discussie over schijnzelfstandigheid bij Temper. Het gerechtshof in Amsterdam bepaalde dinsdag dat er sprake is van een uitzendovereenkomst tussen Temper en gebruikers van het platform. Temper vindt de uitspraak onbegrijpelijk: „Staat haaks op Uber-arrest.’’

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Temper koppelt via zijn website kleinere zelfstandige werknemers (zzp’ers) aan opdrachtgevers in de horeca, logistiek en schoonmaak.

Het hof gaat in tegen een vonnis van de rechtbank in Amsterdam uit 2024, waarin de rechter nog oordeelde dat mensen die via Temper werken geen uitzendkrachten zijn. Zo vond de rechter dat er geen sprake was van formeel werkgeversgezag, omdat de opdrachtgevers en niet Temper het loon betalen. Ook zou er nauwelijks sprake zijn van een verplichting om het werk persoonlijk uit te voeren.

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‘Temper niet louter bemiddelingssite’

Het hof ziet dat anders en benadrukt dat Temper ‘nauw betrokken is’ bij de manier waarop de contractuele regeling tussen Temper, de werker en de opdrachtgever tot stand komt. Dat geldt ook voor de wijze waarop de beloning wordt bepaald, hoe deze wordt uitgekeerd en de hoogte van de beloning. Het platform kan daarom ‘niet louter worden gekarakteriseerd als een bemiddelingssite’.

“ Temper ondermijnde al die jaren een eerlijke arbeidsmarkt ” Erik Maas CNV Diensten

Vakbonden FNV en CNV stapten jaren geleden naar de rechter, omdat ze vinden dat er sprake is van schijnzelfstandigheid. De werkers zouden geen zzp’ers zijn, maar uitzendkrachten, en moeten daarom volgens de bonden ook onder de desbetreffende cao vallen. „Dit is een prachtige overwinning voor de vakbonden en voor al die werknemers die ten onrechte door Temper als zzp’ers zijn ingezet”, aldus FNV-bestuurder Anja Dijkman.

Erik Maas, CNV sectorleider Diensten: ,,Temper ondermijnde al die jaren een eerlijke arbeidsmarkt. Mensen die via Temper werken, kregen te weinig betaald en liepen zelf alle risico’s bij een ongeval krijgen of arbeidsongeschiktheid. Goed dat het gerechtshof nu definitief paal en perk stelt aan dit soort constructies.”

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Temper had geen 1 euro per uur mogen innen

Het hof stelt ook dat Temper de wet heeft geschonden door 1 euro per gewerkt uur te innen bij de werkers. Doordat het hof daarnaast heeft geoordeeld dat Temper een uitzendbureau is, vloeit uit de wet ook voort dat Temper andere onderdelen van het salaris moet betalen aan de gedupeerden, zoals vakantiegeld en pensioen, vult advocaat Michiel Vergouwen van de vakbonden aan. „Het staat vast dat Temper het verschuldigd is. Of Temper het kan en wil betalen, is iets anders.”

Het gaat volgens Vergouwen om meer dan honderdduizend mensen die de afgelopen tien jaar werk vonden via het platform. De vakbonden roepen mensen op die via Temper hebben gewerkt om zich te melden.

“ Hof gaat voorbij aan diversiteit, vrijheid en ondernemerschap van mensen die via Temper bijverdienen ” Matthijs Tetteroo ceo Temper

Temper oneens uitspraak hof en overweegt cassatie

De kersverse directeur van Temper, Matthijs Tetteroo, kan gelijk aan de bak. Hij verving 1 juni Maarten Zoomers, die is overgestapt naar de raad van commissarissen. In een summier bericht zegt Tetteroo verrast te zijn.

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„We zijn het oneens met de uitspraak. Het hof maakt een fundamenteel andere afweging dan de rechtbank in eerste aanleg van deze procedure maakte, en staat haaks op de richting die de Hoge Raad heeft gegeven in het recente Uber-arrest. Het hof gaat totaal voorbij aan de diversiteit, vrijheid en het ondernemerschap van de tienduizenden mensen die via Temper flexibel wat bijverdienen. We gaan ons in het arrest verdiepen en onderzoeken serieus of we in cassatie gaan.”

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