Vereniging Zelfstandigen Nederland (VZN) roept op tot extra aandacht voor de situatie van zelfstandig ondernemers in nood nu een verlenging van de lockdown aanstaande is. VZN bepleit tevens onmiddellijke stopzetting van de partnertoets in de Tozo en aanpassing van de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL), om ook zelfstandigen met vaste lasten te ondersteunen.

De lockdown wordt naar alle waarschijnlijkheid verlengd. Momenteel bespreekt het kabinet plannen tot uitbreiding van het financiële steunpakket voor bedrijven, om te voorkomen dat die alsnog omvallen. Volgens Cristel van de Ven, voorzitter van VZN, mag het kabinet hierbij wel meer oog hebben voor de problemen van zelfstandig ondernemers. ,,Het is goed dat het kabinet bedrijven blijft steunen in deze uitzonderlijk zware tijd. Echter, tot op heden lijkt onze regering weinig oog te hebben voor de problemen van zelfstandig ondernemers. Zij hebben het gevoel er alleen voor te staan."

Maak het systeem niet belangrijker dan de noodzakelijke hulp Cristel van de Ven, voorzitter VZN

'Bedrag drempelwaarde in TVL-regeling nu te hoog'

Concreet roept VZN het kabinet op om gedurende deze tweede, verlengde lockdown de partnertoets bij de Tozo-regeling te laten vallen. Ook pleit VZN voor opheffing van de drempelwaarde in de TVL-regeling. Deze is momenteel 3.000 euro vaste lasten per kwartaal. Dat bedrag is voor veel zelfstandig ondernemers te hoog, terwijl zij wel degelijk hoge vaste lasten hebben, bijvoorbeeld voor de huur van een werkruimte, leasecontracten, verzekeringen en pensioenopbouw.

VZN stelt bovendien voor om de TVL-vergoeding uit te keren op basis van werkelijke cijfers, in plaats van 'een ingewikkeld systeem opgetuigd met gemiddelde percentages vaste lasten per SBI-code'. Van de Ven: ,,Ondernemers moeten toch al hun omzetverlies aantonen om in aanmerking te komen voor de TVL. Laat ze dan ook hun eigen aandeel vaste lasten aantonen. Maak het systeem niet belangrijker dan de noodzakelijke hulp."

Versnelde invoering Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

Verder pleit VZN voor het achterwege laten van de vermogenstoets bij de Tozo die gepland staat vanaf 1 april, voor versoepeling van het urencriterium voor zelfstandigen in 2021 en voor extra inspanningen tot bij- en omscholing van zelfstandig ondernemers die het roer willen omgooien.

Tot slot verzoekt VZN het kabinet met klem tot versnelde invoering van de aangekondigde Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK). Van de Ven: ,,Dit kan niet wachten tot 1 februari 2021. Voor de zelfstandigen bij wie het water inmiddels aan de lippen staat, is dat te laat."

ONL: herstelfonds en voorfinanciering voor transitievergoeding

Ondernemend Nederland (ONL) sluit zich hierbij aan. Ook wil ONL het NOW-percentage voor de loonsom in het eerste kwartaal van 2021 naar 90 procent in plaats van het huidige maximum van 80 procent. De ondernemersvereniging pleit daarnaast voor een mkb-herstelfonds en een voorfinanciering voor de transitievergoeding die bedrijven aan ontslagen medewerkers moeten betalen. Veel bedrijven die nu in een slechte financiële situatie verkeren kunnen het wettelijk verplichte bedrag van die vergoeding niet opbrengen, zei ONL eerder al op BNR.