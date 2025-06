Waar het kabinet wéér valt, blijven familiebedrijven overeind: ‘Werk aan iets groters dan jezelf’

Ik moest even zuchten toen ik het nieuws las: kabinet-Schoof is gevallen nog voordat er iets daadwerkelijk in gang was gezet. Weer tijd, geld en vertrouwen verspild. En ondertussen? Ondernemers, zeker in familiebedrijven, gaan gewoon door. Want stoppen is geen optie als je bedrijf, je mensen én de volgende generatie op jou rekenen, schrijft Jan Matthijs Evertsen in zijn expertblog.

Lees verder onder de advertentie

Jan Matthijs Evertsen Jan Matthijs is familiebedrijven-adviseur bij Vallei Accountants. Zijn expertise is fiscale advisering. Zijn doel is om familiebedrijven te begeleiden in het bedrijfsopvolgingsproces.

In mijn werk zie ik het dagelijks: familiebedrijven die keuzes maken voor de lange termijn. Die niet denken in regeerperiodes, maar in generaties. Die snappen dat continuïteit draait om relaties, vertrouwen en verantwoordelijkheid nemen. Oók als het moeilijk wordt. Terwijl de politiek zich lijkt te verliezen in kortetermijndenken, coalitiebelangen en beeldvorming, blijven familiebedrijven trouw aan hun waarden en missie. Ze investeren in mensen, kennis, duurzame groei en échte samenwerking. Niet voor de winst van het volgende kwartaal, maar voor het voortbestaan over twintig, dertig jaar.

Lees ook: Boodschappen én maatschappelijke functie: dit familiebedrijf is veel meer dan supermarkt alleen

Lees verder onder de advertentie

Familiebedrijven zijn wel koersvast

Familiebedrijven laten zich niet leiden door hypes, incidenten of tweets, maar door een visie die standhoudt. Daar zit hun kracht: koersvastheid in tijden van onzekerheid. Terwijl de wereld verandert, blijven zij bouwen. Met beide voeten op de grond, het hart bij hun mensen en het oog op de toekomst. Ze doen dat met toewijding, visie en een groot verantwoordelijkheidsgevoel.

En eerlijk? Soms vraag ik me af waarom dat in de politiek zo lastig is. Waarom lukt het politici niet om verder te kijken dan hun eigen termijn? Waarom raken compromissen belangrijker dan principes? Waarom voelen ze zo weinig verantwoordelijkheid voor de langetermijngevolgen van hun keuzes?

Wat zegt dat over leiderschap?

Lees verder onder de advertentie

• Familiebedrijven sturen op continuïteit, kabinetten op overleving.



• Familiebedrijven investeren in mensen, kabinetten wisselen ze uit.



• Familiebedrijven bouwen aan vertrouwen, politiek breekt het af.

Werken aan iets groters dan jezelf

Leiderschap in een familiebedrijf betekent soms ook moeilijke besluiten nemen: reorganiseren, investeren zonder directe opbrengst of weerstand trotseren. Maar het gebeurt met het besef dat je werkt aan iets groters dan jezelf. Dat je bouwt aan een fundament waarop volgende generaties kunnen voortbouwen. Dat je niet alles voor jezelf doet, maar voor het geheel.

Daarin zit misschien wel de grootste les voor de politiek. Want zolang ministers vooral bezig zijn met het redden van hun imago of het vasthouden aan de macht, verandert er niets. Zolang besluiten genomen worden op basis van peilingen in plaats van principes, blijven we ronddraaien in een cyclus van instabiliteit.

Lees verder onder de advertentie

‘Wie is er eigenlijk verantwoordelijk voor de stabiliteit van Nederland’

Het is tijd dat Nederland zich afvraagt wie er eigenlijk verantwoordelijk is voor stabiliteit in dit land. Misschien moeten we niet méér politiek leiderschap naar familiebedrijven brengen, maar juist meer familiebedrijf-denken naar de politiek. Wat als we meer ruimte maken voor langetermijndenken, voor betrokkenheid en voor het besef dat leiderschap vooral draait om dienen in plaats van winnen?

De les is pijnlijk duidelijk: Als je alleen bouwt aan je volgende zet, dan staat er nooit iets dat blijft. Want echte stabiliteit komt niet voort uit regels en structuren, maar uit mensen die verantwoordelijkheid nemen, hun woord houden en denken in erfenissen, niet in verkiezingen. Dat is leiderschap.

Lees ook: Fleur (28) en Koen (32) nemen als 14de(!) generatie het oudste familiehotel van Nederland over