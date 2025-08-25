Jonge schoenenondernemer (32) nieuwe eigenaar Van Lier: geen fysieke winkels, wel webshop

Een van de nieuwe eigenaren van schoenenmerk Van Lier is de 32-jarige Nick de Ronde Bresser. De ondernemer die dertien jaar geleden het schoenenmerk MIPACHA oprichtte, krijgt de dagelijkse leiding over Van Lier. Hij wil het bedrijf met een “lichtere” opzet voortzetten.

Het 210 jaar oude Van Lier kampte met financiële problemen en kon schulden niet terugbetalen. Deze maand werden veel dochterbedrijven van Van Lier failliet verklaard. De moederholding zelf ging echter niet failliet. Kort daarvoor was die verkocht aan Fairmont Capital, waarvan De Ronde Bresser een van de aandeelhouders is. Samen met investeerder Horizon Capital maakte hij deze week ook een doorstart met de failliete bedrijfsonderdelen.

De Ronde Bresser stelt dat de basis onder het merk sterk is, doordat klanten loyaal zijn aan Van Lier en er vaak een bijzondere band mee hebben. „Het is ook het oudste schoenenbedrijf van Nederland. Het leek mij heel cool om daar een rol in te spelen.”

Geen eigen fysieke winkels voor Van Lier bij doorstart

Van Lier zet onder de nieuwe eigenaren in een “lichtere” opzet. Het merk richt zich op onlineverkoop en de verkoop van Van Lier-schoenen via winkeliers, maar is niet van plan een eigen keten van fysieke winkels op te zetten. De zeven eigen winkels die het bedrijf had, sloten eerder dit jaar hun deuren.

„We denken wel aan een outlet. Het idee is verder om flink te investeren in marketing, samenwerkingen en natuurlijk nieuwe collecties”, zegt De Ronde Bresser. Bij dat laatste is ook een rol weggelegd voor Geert van Spaendonck, die Van Lier in de jaren negentig kocht en sindsdien ook verantwoordelijk was voor het ontwerp en het bedrijf. Hij is nu nog topman.

Door de andere opzet van het bedrijf kan waarschijnlijk niet al het personeel in Nederland bij Van Lier blijven. De failliete ondernemingen hadden ongeveer twintig mensen in dienst. De Ronde Bresser zegt nu met vijf mensen in gesprek te zijn over een rol bij Van Lier.

