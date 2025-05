Casa ook in ons land failliet: alle winkels direct op slot

Woonwinkelketen Casa is failliet verklaard. Dit bevestigen betrokkenen aan RTL Z na berichtgeving in De Telegraaf . De keten ging eerder al failliet in België. De winkels gaan woensdag in Nederland ook niet meer open.

Lees verder onder de advertentie

18 winkels in Casa hebben deuren gesloten

Daarmee valt het doek voor de achttien winkels in Nederland, waar zo’n 130 medewerkers werkzaam waren, schrijft FaillissementsDossier.nl. ‘De beslissing volgde op het eerdere faillissement van de Belgische moederorganisatie begin maart. In de nasleep daarvan kwam ook de Nederlandse bedrijfsvoering tot stilstand, wat uiteindelijk leidde tot het faillissementsverzoek door het eigen bestuur van Casa Nederland.’

Inkoop, huur, personeel, energie – alles werd duurder. Dan heb je een merk als Casa dat zich niet duidelijk genoeg onderscheidt Paul Moers Retailexpert

„Dit is niet netjes gegaan, want personeelsleden zijn niet geïnformeerd”, zegt vakbondsvoorzitter Martin Pikaart (AVV) tegen RTL Z. „De directie heeft hier niets over gemeld. Het personeel informeren is niet meer dan fatsoenlijk.”

Retailexpert: ‘Casa verloor van IKEA en Action’

Casa is volgens retailexpert Paul Moers slachtoffer van meerdere trends tegelijk. „Kijk wat er gebeurt: in elke sector zie je dat discounters terrein winnen. Je moet je verweren tegen spelers als Action en IKEA, die het zo briljant doen, waar zoveel inspiratie is en waar de kwaliteit steeds beter wordt. Ga er maar aanstaan’’, aldus Moers eerder op De Ondernemer.



Lees verder onder de advertentie

Tegelijkertijd stegen de kosten aan alle kanten. Moers: „Inkoop, huur, personeel, energie – alles werd duurder. Dan heb je een merk als Casa dat zich niet duidelijk genoeg onderscheidt. Geen scherpe prijs, geen unieke beleving. Dan red je het gewoon niet.”

Lees ook: Interieurwinkelketen Casa failliet: ‘Verloor van Action, Temu en IKEA’