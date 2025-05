Susan Teunissen is een paar dagen bij haar ouders in het Twentse Denekamp. Eindelijk, want dat is er meer dan een half jaar niet van gekomen, nadat zij en haar vriend Jeroen afgelopen najaar de populaire Eisbar in het Oostenrijkse skimekka Kirchberg hebben overgenomen. „We hebben honderd dagen achtereen gewerkt.”

Susan Teunissen is even terug in Denekamp. Foto: Robin Hilberink

Om te zeggen dat ze nu een lange vakantie heeft, gaat te ver. Maar de druk is er na een hectisch winterseizoen wel even af. En dus heeft ze tijd om naar Denekamp te komen voor familiebezoek, en haar verhaal te doen over haar Eisbar.

De Eisbar in het centrum van Kirchberg is al vele jaren een populair uitgaanscentrum onder vooral Nederlandse wintersporters. Er is plek voor zo’n 180 bezoekers en veel avonden zijn die er ook. „We richten ons op de Nederlandse bezoeker”, vertelt Susan Teunissen in het AD. „We hebben bijvoorbeeld regelmatig optredens van Nederlandse artiesten. De formule staat als een huis. Daar hebben wij ook niet veel aan veranderd, en dat willen we ook niet gaan doen.”

Chaotisch half jaar voor Eisbar Kirchberg

Susan en haar vriend kenden de uitgaansgelegenheid al langer. Ze hebben er allebei gewerkt, Jeroen zelfs al meer dan tien jaar. Susan: „We wisten dan ook wat we overnamen. Maar het blijft natuurlijk een gigantische stap. Je wordt niet alleen eigenaar van zo’n bar, je emigreert ook. En dat is ook een heel gedoe. Van een Oostenrijkse tandarts tot het regelen van de papieren die horen bij de overname en het regelen van personeel. Het was al met al een hartstikke druk en chaotisch half jaar, maar we kijken er met een heel goed gevoel op terug.”

De Eisbar met snackbar Mr. Snack in het centrum van Kirchberg Foto: Susan Teunissen

Geboren in echte horeca-familie

Dat de nu 28-jarige Susan in de horeca terecht zou komen, was geen verrassing. „Ik kom uit een echte horecafamilie”, vertelt ze. „Mijn opa was eigenaar van het in Denekamp bekende café Teunissen, en ook veel familieleden waren of zijn actief in de horeca.”

Op haar 17de, nadat ze al in de horeca had gewerkt, koos ze voor Mallorca. „Mijn vader was daar niet direct enthousiast over, maar ik wilde het per se, op zoek naar meer reuring. Ik kwam in El Arenal terecht, het uitgaanscentrum van Mallorca. Ik heb er een geweldige tijd gehad.”

‘Kans op iets vast in de horeca’

In de Eisbar waar ze een winter werkte, leerde ze haar huidige vriend kennen, die daar al tien jaar werkzaam was. „Hij woont in Brabant, ik ben bij hem ingetrokken en ben gaan werken bij uitzendbureau Randstad, maar ik merkte dat ik de horeca miste. Toen het weer kon, zijn we teruggegaan naar de Eisbar. De eigenaar benaderde ons of we de zaak en de bijbehorende cafetaria Mr. Snack niet wilden overnemen. Daar hebben we natuurlijk een tijdje over nagedacht en uiteindelijk ‘ja’ op gezegd. Dit was voor ons de kans om iets vasts in de horeca te doen en die kans hebben we aangegrepen.”

De ploeg die de Eisbar afgelopen seizoen heeft bemensd. Foto: Susan Teunissen

Onderhandelingen met leveranciers voor Eisbar

Na het eerste succesvolle seizoen is het nu even tijd om uit te rusten. Maar niet te lang, want er is nog genoeg te doen. „Voor het nieuwe seizoen beginnen de onderhandelingen met leveranciers alweer en ook zijn we bezig met het personeel. Daarnaast hebben we behalve de Eisbar ook tien appartementen overgenomen tegenover de bar. Die willen we de komende zomer gaan verbouwen voor de verhuur. Er is de komende tijd ook nog genoeg te doen, en als het straks 12 december is en de Eisbar weer opengaat, hebben we er weer heel veel zin in.”

En heeft ze ook nog een beetje kunnen skiën de afgelopen winter? „Haha, ik ben helemaal geen wintersporter. Op het einde van het seizoen heb ik het een paar keer geprobeerd. Maar ik ben voorzichtig, we kunnen natuurlijk niet hebben dat ik midden in het winterseizoen een been breek.”

