Toen Dennis Dijkhof op zijn 23ste onverwacht het bouwbedrijf van zijn vader overnam, was dat een sprong in het diepe. Nu, twintig jaar later bestaat Dijkhof Bouw 100 jaar en krijgt het een speciale onderscheiding. „Je hebt wel een soort stip op de horizon.”

Dennis Dijkhof in het kantoor van het bedrijf in Klarenbeek. Foto: Ronald Hissink/De Stentor.

Wie het kantoor van Dijkhof Bouw in Klarenbeek binnenloopt, ziet meteen een tafel vol verjaardagskaartjes. Honderd, staat op velen daarvan. Verderop in het kantoor staat de geschiedenis van het bedrijf groots tentoongesteld, schrijft De Stentor.

Eigenlijk was Dijkhof al in januari jarig, vertelt directeur Dennis Dijkhof. Maar omwille van het weer werd besloten het feestje nu te vieren. 450 man was er vrijdag. „Je moest je aanmelden, dus dat weet ik in ieder geval.”

Geen vooraankondiging, Dennis Dijkhof onverwacht aan het roer

Jan Hendrik Draaijer stond in 1925 aan de wieg van het bedrijf. Aan de Klarenbeekseweg opende hij een timmerwerkplaats. In 1989 kwamen de Dijkhofs in het spel en nam Wim Dijkhof, de vader van Dennis, het bedrijf over.

Maar in juli 2000, vlak na de 75ste verjaardag van het bedrijf, overleed Dennis’ moeder Siny plotseling. 5 jaar later moest ook vader Wim plots het leven laten. Ineens stonden de jonge Dennis en zijn zus Bianca aan het hoofd van het bedrijf.

„Je valt er van de ene op de andere dag in”, zegt hij over die periode. „Je hebt niet een soort vooraankondiging. Op dat moment is het allemaal te overweldigend. Je zit in een soort verliesperiode en hebt een bouwbedrijf. Ik zat wel op een school richting bouwkunde, maar voor de rest deed ik niks.”

„Ik had wel de doelstelling om hier misschien een keer te komen, maar dat was het ook wel”, vervolgt Dijkhof. „Ik werkte hier altijd op de zaterdagen en in de vakantie, dus ik was kind aan huis. Maar ik ben pas vanaf 2010 echt teruggekomen om hier te gaan werken.”

Erkenning door middel van predicaat Hofleverancier

De 5 jaar daarvoor had een interim-directie de leiding. Daarna nam Dijkhof het over. Nu het bedrijf 100 jaar bestaat, volgt een beloning. Vrijdag kreeg het bedrijf het predicaat Hofleverancier uitgereikt door burgemeester Paula Jorritsma-Verkade.

Dat is een koninklijke onderscheiding voor kleine en middelgrote bedrijven die een belangrijke rol hebben in hun regio. Hier in de buurt hebben onder meer Senzora (Deventer), Hekkers en Van ’t Spijker (Wilp) en De Pelikaan (Zutphen) dat predicaat.

Dijkhof kreeg het predicaat vrijdag uitgereikt. Foto: Fleur Buiting/De Stentor.

Bij Dijkhof overheerst een gevoel van trots. Hij ziet het als soort eerbetoon aan zijn ouders. „Als je 23 bent, kom je in één keer in zo’n situatie terecht. Dat is ellendig genoeg. Maar je hebt wel een soort stip op de horizon. Als we 100 zouden worden, kun je toch wel zeggen dat dat gelukt is. Dit is een mooie erkenning voor de familie.”

Dijkhof vroeg het predicaat zelf aan, maar moest een flinke keuring doorstaan. „De arbeidsinspectie is geweest, ik ben zelf doorgelicht. Of je van onbesproken gedrag bent. Gelukkig was alles positief, denk ik.”

Niet zomaar een likje verf

Het predicaat geeft het bedrijf ook wat extra cachet. Helemaal als het gaat om het renoveren van monumenten, een sector waarin Dijkhof veel werkt. „Daar geeft zo’n predicaat wel meerwaarde. Bij woningbouw zeggen ze: ja, is leuk voor je.”

Monumenten zijn dan ook een stuk uitdagender, weet Dijkhof. „Waar je normaal een latje mag schilderen, kijkt er dan tien man mee. Dat moet je wel bepaalde kwaliteiten in huis hebben.”

Mede daarom zijn alle afdelingen binnen Dijkhof gesplitst en gescheiden van elkaar. „Je merkt dat je medewerkers een voorkeur voor iets hebben. Daardoor wil je ze juist specialiseren. Als je in die monumenten zit, wil je niet morgen in een nieuwbouwwoning zitten.”

Dijkhof blijft bouwen

Vrijwel direct achter het kantoor van Dijkhof bouwt het bedrijf op dit moment 62 woningen. Eerder bouwde het al 92 huizen aan de Grote Wetering. „Dat je toch een heel stuk van Klarenbeek hebt kunnen bouwen, dat vind ik mooi.”

In de fabriek in Klarenbeek worden met name kozijnen gemaakt. Foto: Ronald Hissink/De Stentor.

Dijkhof is trots op wat hij heeft bereikt. Of het nou om de Klarenbeekse woningen, de renovatie van Kasteel Hackfort of Kasteel Wijchen of het ontstaan van Dijkhof Wonen en Dijkhof Houtbouw gaat. Maar de directeur kijkt ook vooruit.

„In 2026 willen we ons kantoor uitbreiden. Ik wil echt niet de grootste aannemer van Nederland worden. Maar wel wat we hebben goed uitbouwen en dat steeds meer combineren met automatisering. Daar ligt een deel van mijn passie.” Dijkhof hoopt nog lang door te mogen als directeur. „Ik vind het gewoon prachtig om met het bedrijf bezig te zijn. Nu zie je al die foto’s, zie je mij overal wel tussen en worden we steeds groter. Ik kan me geen leven voorstellen dat ik niet met Dijkhof bezig ben.”

Met opvolging binnen het familiebedrijf is Dijkhof nog lang niet bezig. Al ziet hij dat wel als uitdaging. „Maar mijn kinderen zijn nog heel jong, spelen nog lekker in het zand.”

