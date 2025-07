VNO-NCW: Handelsdeal VS-EU welkom, maar pijnlijk voor Nederlandse ondernemers

,,We hebben stabiliteit gewonnen, maar wel tegen een prijs.” De nieuwe handelsdeal met de VS brengt Nederlandse ondernemers duidelijkheid, maar veel producten vallen alsnog onder hoge Amerikaanse importheffingen. Vooral de staalindustrie komt er bekaaid vanaf. Ondernemersorganisaties noemen de deal pijnlijk, maar beter dan niets.

Ondernemersorganisaties reageren verdeeld op het handelsakkoord. Volgens VNO-NCW is het goed dat er duidelijkheid is na maanden van onzekerheid, maar de belangenorganisatie noemt de tarieven ‘bijzonder pijnlijk’.

,,De impact op bedrijven in bijvoorbeeld de metaal en hightechsector is enorm”, zegt een woordvoerder. ,,Wij roepen de Europese Commissie en het kabinet op om door te onderhandelen over lagere tarieven.”

Staalindustrie en toeleveranciers

Ook FME, de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie, noemt het akkoord een stap vooruit, maar legt tegelijk de vinger op de zwakke plekken van de deal. Vooral de staalindustrie wordt hard geraakt door het aanhouden van het 50 procent-tarief. „De druk op bedrijven als Tata Steel en de toeleverende industrie blijft onverminderd groot”, aldus FME.

Volgens voorzitter Theo Henrar is er sprake van een’ asymmetrische situatie’, waarbij Amerikaanse producten de Europese markt op kunnen zonder importheffing. „We hebben stabiliteit gewonnen, maar wel tegen een prijs. Europese industrieën verdienen een gelijk speelveld.”

Ook evofenedex, belangenbehartiger voor handel en logistiek, reageert kritisch. De organisatie noemt de deal onbevredigend en spreekt van ‘een duur betaald compromis dat stabiliteit moet brengen’. Hoewel stabiliteit welkom is, waarschuwt evofenedex dat een invoertarief van 15 procent de handel flink schaadt en pleit de club voor meer inzet op innovatie en concurrentiekracht.

Handelsakkoord EU en VS ‘best haalbare’

Voor sommige sectoren zijn uitzonderingen zijn bedongen. Strategische producten als vliegtuigmaterieel, specifieke landbouwproducten, bepaalde chemicaliën en machines voor chipproductie vallen buiten de algemene heffing.

De situatie rondom medicijnen is nog onduidelijk. De EU stelt dat farmaceutische producten wél onder de nieuwe heffing vallen, terwijl de Amerikaanse president Donald Trump het tegenovergestelde beweert. Voor ondernemers in de medische sector is het daardoor nog afwachten wat er precies gaat gelden.

Volgens ING-hoofdeconoom Carsten Brzeski is het akkoord ‘het best haalbare’ en voorkomt het verdere escalatie. Toch blijft hij kritisch over de uitwerking. ,,Het investeringsdeel is nog erg onzeker, en het akkoord moet nog worden goedgekeurd door alle parlementen,” stelt hij.

