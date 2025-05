Lees verder onder de advertentie

Het bureau bekeek wat de gevolgen zijn van de grootschalige importheffingen die de Amerikaanse president Donald Trump heeft ingevoerd. Ook keek het CPB naar wat eventuele tegenreacties vanuit de Europese Unie en andere landen zouden betekenen.

In beide gevallen zal de Nederlandse economie aan het einde van volgend jaar ongeveer 1 procent kleiner zijn dan zonder de heffingen. Dat komt onder meer doordat de export naar de Verenigde Staten afneemt, zo schrijft NU.nl.

Ook de handel met andere landen daalt, doordat zij minder aan de Amerikanen verkopen. Te denken valt hierbij aan Nederlandse toeleveranciers van Duitse autobouwers. Als die Duitse bedrijven minder auto's verkopen in de VS, hebben ze ook minder Nederlandse leveringen nodig.

Ondanks de heffing blijft de Nederlandse export volgens het CPB de komende jaren groeien. Dat de gevolgen van de Amerikaanse heffingen beperkt blijven, komt onder andere doordat de uitvoer naar de VS maar 6 procent van de totale Nederlandse export bedraagt.

Daar komt bij dat de prijzen van Nederlandse producten voor Amerikanen weliswaar hoger worden door de importheffingen, maar de onderzoekers verwachten dat zij wel bereid zijn dit te betalen.

Tegenheffingen van EU hebben weinig gevolgen

Een ander voordeel is dat de waarde van de dollar daalt. Zo heeft de Amerikaanse munt sinds begin maart al zo'n 9 procent van zijn waarde verloren ten opzichte van de euro. Dit maakt bijvoorbeeld olie, en dus ook brandstof, een stuk minder duur. Hierdoor houden Europese consumenten meer geld over, dat ze waarschijnlijk besteden in de EU.

Bijkomend voordeel van de goedkopere dollar is dat het prijsstijgingen kan beperken. Energieprijzen, bijvoorbeeld die van olie, hebben invloed op prijzen van heel veel producten. Ook maakt het Amerikaanse producten minder duur voor Europeanen.

Momenteel hebben veel landen nog maar beperkt gereageerd op de importheffingen van Trump. Zo heeft de Europese Unie tarieven ingevoerd op slechts enkele Amerikaanse productgroepen. Mochten er toch sterke reacties komen, ook vanuit andere landen, dan heeft dat volgens het CPB niet heel veel extra gevolgen.

De Nederlandse export daalt vermoedelijk iets door een verdere terugloop van de wereldhandel. Ook de import blijft wat achter doordat Europese heffingen Amerikaanse producten duurder maken. Toch zullen ook in dit scenario de gevolgen beperkt blijven.

Individuele ondernemers vrezen effect importheffingen

De importheffingen zorgen voor onrust bij sommige Nederlandse ondernemers. Derrick Neleman, ondernemer in biologische wijn en werkzaam in de VS, voelde de klap door de heffing van 200 procent op Europese wijn zelfs al voordat die valt. „Geen nieuwe klant begint aan een nieuw project met zulke onzekerheid, of het nou 200, 50 of 15 procent importheffing wordt, het effect is er direct.”

