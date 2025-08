Winkeldiefstal kostte supermarkteigenaar Ruben Metselaar begin dit jaar enkele duizenden euro’s per week. Maar dankzij de inzet van privédetective Harry van Schaik is dit met 70 procent teruggedrongen. Dit is hoe hij enkele tientallen winkeldieven wist te snappen en stelen een stuk moeilijker maakte.

Winkeldiefstal was eigenlijk ámper een probleem in de Jumbo-supermarkt van Ruben Metselaar (44) in IJsselstein. Maar begin dit jaar verandert dat opeens. Metselaar: ,,Het voorraadbeheer klopte niet meer en uit analyse van de cijfers bleek dat dit voor enkele duizenden euro’s kwam vanwege winkeldiefstal”, vertelt Metselaar in het AD.

Metselaar kaart het probleem aan bij voormalig politieagent Harry van Schaik (66), die sinds zijn pensionering actief is als privédetective met zijn bedrijf 2Investigate. Die start een onderzoek en brengt herhaaldelijk bezoeken aan de supermarkt.

Tekenen dat iemand op diefstal uit is

,,Daar keek ik met een politieblik rond, waardoor me meteen een aantal zaken opvielen. Zo zag ik soms mensen die lange tijd met hun mobieltje filmend door de winkel liepen.” Niet dat die mensen nu direct van plan waren om iets te stelen, maar het is opvallend gedrag in een supermarkt, geeft de privédetective aan. En daar wordt hij dan weer extra alert van.

Er was meer dat de oud-politieagent opvalt in de zaak. ,,De deuren vanuit de winkel, via het magazijn naar buiten stonden vaak open. Voor de winkelbevoorrading misschien handig, maar ik zag vooral een eenvoudige vluchtroute voor winkeldieven. Hetzelfde gold voor de poortjes bij de kassa die soms openstonden als de kassa niet bemand was”, vertelt de privédetective.



Maatregelen tegen diefstal in winkel

Van Schaik en Metselaar voeren vervolgens verschillende verbeteringen door in de winkel. Zo wordt de positionering van de camera’s aangepast, komen er hogere glasplaten bij de medicijnen en hangen ze er onder meer bij het vlees bordjes op met de tekst ‘Wij houden onze eigendommen zichtbaar en onzichtbaar in de gaten!’.

En de maatregelen hebben de afgelopen maanden duidelijke resultaten opgeleverd. Zo werden enkele tientallen winkeldieven gesnapt. Die worden voor de keuze gesteld: óf ze worden overgedragen aan de politie, of ze kiezen voor een boete van de supermarkt en een winkelverbod. Alle gesnapte dieven kozen voor het betalen van een schadevergoeding en kregen een winkelverbod voor langere tijd opgelegd.



90 procent minder diefstal van vlees

Inmiddels is de schade door winkeldiefstal met 70 procent teruggedrongen en bij de productgroep vlees – voorheen een gewild product bij winkeldieven – zelfs met 90 procent.

Metselaar wil graag een misverstand uit de weg ruimen rond winkeldiefstal: ,,Landelijk wordt gezegd dat winkeldiefstallen toenemen door de komst van zelfscankassa’s. Wij constateren in onze winkel echter net zoveel winkeldiefstallen bij de zelfscankassa als bij de normale kassa’s.” Harde cijfers over diefstal bij zelfscankassa's zijn er niet in Nederland. Maar internationaal onderzoek wijst uit dat iedere procent meer aan zelfscankassa’s in een winkel leidt tot een procent meer ‘derving’ - verlies van producten zonder oorzaak -, zegt retaildeskundige Eelco Hos.

Relatie tussen winkeldiefstal en geldgebrek

Metselaar viel nog iets anders op de afgelopen maanden. ,,In de meeste gevallen in onze winkel blijkt er geen relatie tussen winkeldiefstal en geldgebrek. Van de winkeldieven, met een gemiddelde leeftijd tussen de 30 en de 50 jaar, heeft 95 procent het niet slecht.”

En hoe je nou een winkeldief kunt afschrikken? Wat volgens Van Schaik en Metselaar goed helpt wanneer ze een potentiële dief zien, is om op die persoon af te stappen en aan te spreken: ,,We vragen dan of ze ergens naar op zoek zijn. Dat komt gastvrij over en tegelijkertijd haal je ze uit de anonimiteit. Als ze wel snode bedoelingen hebben, zijn ze meestal daarna snel verdwenen.”



