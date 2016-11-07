Hoe ziet Jort Kelder het Zeeuwse bedrijfsleven?

Contacta, dé jaarlijkse netwerkbeurs van Zuidwest-Nederland en Vlaanderen bestaat dit jaar 30 jaar. Speciaal voor deze jubileumeditie is niemand minder dan Jort Kelder, journalist, presentator en entrepreneur gevraagd een kijkje achter de schermen van de Nederlandse zakenwereld te geven. Kelder was hoofdredacteur van Quote en tv-presentator van ‘Bij ons in De PC’ en ‘Hoe heurt het eigenlijk’.

Kelder ervaart toch een zekere band met Zeeland, met name de weidsheid en het water spreken hem aan. “Zo’n rit over de Oosterscheldekering blijft iets magisch, bijna science fiction met die enorme sluizen,” zegt hij. “Nu ben ik gevraagd voor Contacta en al is de rit wat ver, ik kom graag."

Quote 500

"Ik spreek graag over de elite, of ze nu nieuw of oud geld zijn, hoe je de top haalt en desgewenst op de Quote 500 genoteerd blijft. Maar liever dan zo’n eenrichtingsverkeer vanaf de kansel, ga ik in gesprek met een zaal, discussieer over de actualiteit, leidt debatten en entameer de dialoog. Da’s intellectueel bevredigender dan zo’n ijdele speech waarin ik de wereld weleens even vertel hoe het zit.”

Zélf produceren

Het thema dit jaar op Contacta is ‘Samen groeien’. Kelder ziet hier zeker kansen voor Zeeland, die op dit moment nog niet optimaal worden benut. Hij zegt: “Het verbaast mij altijd dat Zeeland in sommige opzichten zo achterblijft. Geografisch zou het geen probleem hoeven zijn, ingeklemd tussen Rotterdam en Antwerpen, met de waterwegen letterlijk aan de voeten. Maar er wonen weinig mensen, nauwelijks industrie en de dienstensector heeft er dus ook niet veel te zoeken. Dan lijkt mij de enige oplossing: zelf dingen gaan maken, zélf produceren. Gezien de nuchtere, calvinistische mentaliteit van de Zeeuw zou dat moeten kunnen. Er is voldoende arbeid aanwezig, je kunt er geweldig wonen voor een redelijke prijs en gezien de nabijheid van Holland en Vlaanderen zijn er meer kansen dan beperkingen.”

Op de kaart

Wat Kelder echt precies gaat doen op Contacta wil hij nog niet prijs geven. “Allereerst moet het ergens over gaan maar er moet ook gelachen worden. Ik heb een aardig repertoire van zalen opgebouwd, maar bedenk pas een week van tevoren wat ik echt ga doen.” vertelt hij. “Misschien een inleiding over echt succesvolle mensen en dan eens kijken wat de Zeeuwen kunnen toevoegen. Want eerlijk is eerlijk, jullie hebben zonder twijfel de mooiste provincie van Nederland, maar het wordt nu wel een keer tijd dat jullie jezelf op de kaart gaan zetten.”

Aanvullende informatie over de lezing van Jort Kelder is te vinden via www.contacta.nl.

