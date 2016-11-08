Peter R. de Vries praat Zeeuwse ondernemers bij over cybercrime

Het midden- en kleinbedrijf lijdt jaarlijks 10 miljard euro schade door internetcriminaliteit. Peter R. de Vries, al tijden Nederlands bekendste misdaadverslaggever, geeft op woensdag 9 november tijdens de jubileumeditie van Contacta een lezing over het snel aanpakken van cybercrime.

Als het gaat om de bestrijding van cybercrime lopen politie en justitie achter de feiten aan doordat er een gebrek aan kennis is. “Ik denk dat een groot deel van de politici digibeet is. Ze vinden het bij wijze van spreken al fijn dat ze kunnen sms’en”, zegt de misdaadverslaggever.

Weinig kennis

Het gebrek aan kennis speelt volgens De Vries niet alleen bij politici, ook bij de politie komt hij dit naar eigen zeggen vaak tegen. “Dat ik zeg ‘er moet een IP-adres achterhaald worden’ en dat ze dan antwoorden met ‘IP-adres, wat is dat?’. Bij de politie is er een vrees om met dergelijke zaken aan de gang te gaan. Ze hebben zoiets van: oeh ingewikkeld, providers. Je merkt gewoon dat er niet veel kennis is. En als die er niet is, zie je ook minder oplossingen.”

Aanpak

De misdaadjournalist vindt dat de wetgeving moet worden aangepast. Slachtoffers zouden op dit moment nog machteloos staan. “De exploitanten van websites waarop het terreur plaatsvindt, zijn niks verplicht en de politie doet niks. Voor hen is het veel te tijdrovend om te achterhalen wie er achter bepaalde praktijken schuilgaat.” Ook pleit De Vries voor een protocol zodat gevallen van cybercrime snel worden aangepakt.

Aanvullende informatie over de lezing van Peter R. de Vries is te vinden via www.contacta.nl.

